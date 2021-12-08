16 - Юлия Тимошенко

Несмотря на женственный образ, Леди Ю вполне можно назвать старожилом и тяжеловесом украинской политики. И это точно не будет звучать обидно

С приходом Владимира Зеленского она хотела капитализировать золотую акцию в виде фракции "Батькивщина" в парламенте, однако пока этого сделать не удалось. Но грядущий раскол "Слуги народа" немного меняет расклад карт на столе.

Стоит отметить, что Тимошенко всегда удачно играла на теме парламентской коалиции, торгуясь за злачные места. За три десятка лет в политике Тимошенко завязала тесные связи с ключевыми игроками не только политикума, но и сферы крупного бизнеса. Не имея собственного телеканала, Юлия Владимировна всегда находится в фокусе внимания СМИ. Тимошенко умело играет на спорных и откровенно популистских темах типа рынка земли и цены на газ, что позволяет ей держаться в первой пятерке президентских рейтингов.

Бонусом Тимошенко и ее политсилы были и остаются местные ячейки. Да, в последнее время у партии не все так хорошо с финансами, но пожалуй ни одна из партий-конкурентов не имеет подобной надежной, проверенной годами "сетки" агитаторов на местах. И армия сторонников ЮВТ, к удивлению, практически не сокращается.

И хоть сейчас Леди Ю находится в конце первой двадцатки нашего рейтинга, чуйка и опыт могут при первой же возможности вернуть ее на позиции повыше.

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