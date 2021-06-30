З 1 липня в Україні запрацює ринок землі: що важливо знати (інфографіка)

У четвер, 1 липня, в Україні запрацює ринок землі.

Головні моменти, які повинні знати українці в рамках масштабної реформи, "Телеграф" виділив в інфографіку.

Відзначимо, що поки ринок землі буде носити обмежений характер: до 1 січня 2024 року купувати земельні ділянки зможуть лише фізичні особи - громадяни України і не більше 100 гектарів в одні руки.

Лише починаючи з 2024 року на земельний ринок зможуть "зайти" юридичні особи, та й тут обмеження по площі для них складуть 10 000 гектарів.

Українці, які зараз володіють землею без права продажу, зможуть продати свою власність з 1 липня і поправити матеріальне становище. На даний момент нормативна грошова оцінка земель в Україні в залежності від регіону коливається від 28 до 33 тисяч гривень.

За прогнозами міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка, ціна 1 га після запуску ринку землі зросте приблизно до 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, з 1 липня на українців чекає ще кілька масштабних нововведень.