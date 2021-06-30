Рынок земли, рост пенсий и соцвыплат, деньги вместо бэби-боксов: что ждет украинцев с 1 июля

Вопреки июньским переживаниям, с 1 июля украинцев не ожидает очередной рост тарифов на электроэнергию. Вместо этого некоторые из них смогут пополнить свое материальное состояние за счет открытия рынка земли и роста социальных выплат от государства.

«Телеграф» разбирался как второй месяц лета повлияет на состояние кошельков украинцев.

Открытие рынка земли

Несомненно, главным событием не только лета, но и, пожалуй, всего 2021 года будет открытие рынка земли, ставшее возможным после принятия Верховной Радой соответствующего закона.

Впрочем, пока рынок земли будет носить ограниченный характер: до 1 января 2024 года покупать земельные участки смогут только физические лица – граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки. Лишь начиная с 2024 года на земельный рынок смогут «зайти» юридические лица, но и здесь ограничения по площади для них составят 10 000 гектаров. Также смогут стать владельцами земли банковские учреждения, в которых земля выступала залогом при не возращенном кредите. Правда, в течение двух лет банку придется продать свою земельную собственность.

Так или иначе, украинцы, сейчас владеющие землей без права продажи, смогут продать свою собственность с 1 июля и поправить материальное положение. В настоящий момент нормативная денежная оценка земель в Украине в зависимости от региона колеблется от 28 до 33 тысяч гривен. По прогнозам же министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, цена 1 га после запуска рынка земли вырастет примерно до 50 тысяч гривен.

Рост пенсий и социальных выплат

Другой приятной для кошельков украинцев новостью с 1 июля, станет рост пенсий и размера минимального прожиточного минимума.

Так, с 1 июля 2021 года на 4,8% - с 1769 до 1854 гривен, вырастет минимальная пенсия по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж, надбавки и прочие доплаты. Правда, при этом с 1 июля на 1 октября смещена доплата 400 гривен к пенсиям, чьи получатели в возрасте от 75 до 80 лет.

Увеличится минимальный прожиточный минимум, который составит с 1 июля: для детей до 6 лет – 2–013 грн, для детей от 6 до 18 лет – 2510 грн, для трудоспособных лиц – 2379 грн, для лиц, утративших трудоспособность – 1854 грн.

В связи с этим увеличатся те выплаты, которые «привязаны» к прожиточному минимуму. Например, выплаты для детей в возрасте до 6 лет, над которыми установлена опека, вырастут до 5033 гривен и до 6275 гривен для детей в возрасте от 6 до 18 лет. Декретные выплаты для безработных матерей вырастут до 2635 гривен.

Телефонные переговоры подешевеют

Еще одной хорошей новостью с 1 июля станет снижение Национальной комиссией регулирования связи и информатизации расчетных такс за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям операторов телекоммуникаций в телефонных сетях фиксированной связи.

Так, расчетная такса за терминацию междугороднего телефонного трафика (в том числе с мобильного телефона) на междугородном уровне будет установлена в размере 0,10 грн за 1 минуту, а на местном уровне – 0,07 грн за 1 минуту.

Деньги вместо бэби-боксов

Не лучшей новостью для родителей станет возможность выбора с 1 июля – получать им одноразовую натуральную помощь от государства в виде «пакета малыша» или денежной компенсации в размере 6039 гривен на карточку Приватбанка.

Покупать товары придется в розницу, что удорожает содержимое бэби-бокса при его покупке за деньги до 9 тысяч гривен.

Но особого выбора у родителей нет, ведь из-за провала тендера на покупку пакетов малыша в 2020 году на всю Украину в середине июня насчитывалось менее 1200 бэби-боксов.