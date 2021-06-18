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В Кабмине озвучили, сколько будет стоит гектар земли в Украине после 1 июля

В Кабмине озвучили, сколько будет стоит гектар земли в Украине после 1 июля
Обновлено 18:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

На фоне грядущего запуска рынка земли, в Кабмине поспешили развеять опасения о резком росте стоимости сельскохозяйственных участков. 

Об этом в интервью "Фактам" рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко. 

"Мы не видим, что будет резкий скачок ценообразования. Стоимость будет определяться рынком", - сказал он. 

По его словам, в после запуска рынка средняя стоимость одного гектара земли сельскохозяйственного назначения будет колебаться на уровне в около 50 тысяч гривен. 

Как сообщалось ранее, в мае народный депутат "Слуги народа" и председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский рассказал "Телеграфу", что ожидает роста стоимости земли после запуска рынка в среднем на 15-20%.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,510

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Рынок земли, Кабмин, Минагро, Роман Лещенко.
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