В Кабмине озвучили, сколько будет стоит гектар земли в Украине после 1 июля

На фоне грядущего запуска рынка земли, в Кабмине поспешили развеять опасения о резком росте стоимости сельскохозяйственных участков.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

"Мы не видим, что будет резкий скачок ценообразования. Стоимость будет определяться рынком", - сказал он.

По его словам, в после запуска рынка средняя стоимость одного гектара земли сельскохозяйственного назначения будет колебаться на уровне в около 50 тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, в мае народный депутат "Слуги народа" и председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский рассказал "Телеграфу", что ожидает роста стоимости земли после запуска рынка в среднем на 15-20%.