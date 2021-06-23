Бэби-боксы по-украински: проблемы государства, скандалы и миллиарды гривен на кону

Все 30 лет своей независимости Украина испытывает демографический кризис – число рождающихся стабильно ниже числа умерших, и чтобы противостоять данной тенденции государство всячески стимулирует родителей. Речь, прежде всего, о росте социальных пособий и выплат на рождение ребенка, а с 2018 года – и бесплатной выдаче предметов необходимых для малыша, которые родители получают при рождении детей.

Но как часто бывает в реалиях Украины, столь нужная помощь от государства превратилась в источник скандалов, а возможно, и коррупции.

Все для семьи и ребенка

В мае 2018 года Кабинет министров Украины и Министерство социальной политики заявили о принятии Государственной социальной программы "Национальный план действий по реализации Конвенции прав ребенка ООН" до 2021 года.

В рамках этого плана было решено внедрить в Украине такую форму поддержки родителей, как выдача одноразовой натуральной помощи "Пакет малыша", включающего в себя набор первоочередных вещей для ребенка в первые месяцы его жизни. Данная практика с успехом применяется уже более чем в 90 странах с общепринятым названием "бэби-боксы".

Лето 2018 года ушло на подготовку законодательной и финансовой базы реализации программы. К примеру, чиновники утвердили перечень необходимых для бэби-бокса вещей из 35 пунктов, и порядок их выдачи, согласно которому "пакет малыша" должен был вручаться матери непосредственно в роддоме медиками или дома сотрудниками органов социальной защиты. Стоимость натуральной помощи была утверждена в сумме не более 5000 гривен, выделяемых из государственного бюджета.

Начало выдачи бэби-боксов анонсировали на 1 сентября 2018 года, но, как часто бывает, в те же родильные дома они начали поступать с опозданием и не в полном объеме. Впрочем, уже в октябре в Министерстве социальной политики отчитались о выдаче более 30 тысяч пакетов малыша.

Спустя еще год в ведомстве заявили, что натуральную помощь от государства получили 99% всех украинских новорожденных за время действия программы. Сложности возникли лишь с родителями из Донецкой области, для которых разработали механизм "монетизации" – выдачи помощи в 5 тысяч гривен в денежной форме. Но уже спустя год вышло так, что о денежной монетизации бэби-боксов заговорили для всех.

Несостоявшийся тендер на миллиард

3 марта 2020 года Кабинет Министров Украины принял Постановление №744, которым изменил правила использования бюджетных средств на обеспечение бэби-боксами. Если ранее их распорядителями были региональные управления социальной защиты, то теперь им стало Минсоцполитики. Ведомство должно было закупить пакеты малыша через централизованную закупочную организацию – государственное учреждение "Профессиональные закупки", и распределять их по региональным управлениям социальной защиты и роддомам.

14 апреля 2020 года было объявлено о начале тендера на покупку 248 тысяч пакетов малыша на общую сумму в 1,233 млрд грн. В процедуре торгов изъявили желание участвовать 13 компаний, из которых непосредственно к тендеру допустили лишь четыре.

"О том, что планируется тендер, участники рынка знали еще в октябре 2019 года и говорили, что проводить его нужно уже в декабре. На деле же проект постановления появился в январе, был принят в марте, а тендер объявлен в апреле, что уже создало напряженность в обеспечении бэби-боксами, однако на самом аукционе ситуация оказалась еще хуже", – вспоминает представитель ООО "Скай трейд Украина" Дмитрий Довгалюк.

По словам нашего собеседника, проведение тендера с самого начала производило странное впечатление.

"Минсоцполитики хотел закупить 20% бэби-боксов вообще без тендера, но его предложение было отвергнуто АМКУ. Тендерную документацию составили таким образом, что абсолютно правильно ее подготовить было невозможно, все участники имели ошибки, но за одни и те же ошибки кого-то отстраняли от участия, а кого-то оставляли", – говорит о тогдашних странностях бизнесмен.

Настоящий скандал грянул в июне, когда выяснилось, что 6 фирм из 13 предположительно были связаны друг с другом и готовили сговор для победы одной из них на будущем тендере. Как писали "Наші гроші", все фирмы дали банковские гарантии из одного и того же банка, составленные в один день, подписанные одним сотрудником и с почти последовательными номерами, хотя географически все фирмы находятся в разных городах. Некоторые документы имели схожее оформление, а судя по дефектам, оставшимся на сканах, еще и сканировались на одном и том же компьютерном сканере.

"Мы были первыми, кто заметил эти признаки сговора и подали жалобу. По нашим данным, таких связанных между собой фирм было 7, но чиновники решили "увидеть" 6", – утверждает Дмитрий Довгалюк.

Фирма собеседника "Телеграфа" еще с 2019 года начала поставлять "бэби-боксы", однако до тендера так и не была допущена. Впрочем, оставшимся четырем фирмам "вышедшим в финал" это не помогло – 30 июня протоколом ГУ "Профессиональные закупки" все их тендерные предложения были отклонены и таким образом сам тендер на покупку бэби-боксов был также отменен.

Любопытно, что инициатором жалобы, фактически отменившей тендер, оказалось харьковское ООО "Кванти лимитед" – одна из шести фирм, заподозренных в сговоре, но тендерный комитет этот факт совсем не смутил.

В борьбу за бэби-боксы вступают депутаты

Результатом отмены тендера стало фактическое отсутствие бэби-боксов для будущих родителей и 29 июля 2020 года Кабмин принял Постановление которым семьи, не получившие по каким-то причинам бэби-боксы, получали денежную компенсацию в размере 5 тысяч гривен. Также данный документ прописывал процедуру получения компенсации, оказавшейся достаточно сложной, для чего требовалось:

- подать заявление в районное управление социальной защиты населения в электронном или письменном виде с перечнем необходимых документов;

- подождать 5 рабочих дней до принятия органом социальной защиты решения о назначении денежной компенсации или отказе;

- ждать перечисления денежной компенсации на специальный банковский счет открытый в Приватбанке исключительно под получение этой компенсации.

Полученные таким образом средства родители ребенка должны потратить в течении 1 года исключительно на покупку детских товаров: подгузников, салфеток, детской одежды и обуви, детского питания, посуды, игрушек, текстиля для детей, детских ходунков и колясок.

Осуществить покупки родители могут только в магазинах, которые заключили договор с Министерством социальной политики на продажу детских товаров в рамках монетизации бэби-боксов и со списком которых можно ознакомиться на сайте ведомства.

Очевидные неудобства предложенного способа выплаты государственной помощи – время, необходимое на сбор документов, более высокие цены в розницу на составляющие бэби-бокса, которые государство покупает гораздо дешевле оптом, и другое – вызвало недовольство родителей. В свою очередь это привлекло внимание к проблеме народных депутатов.

В результате 25 августа в Верховной Раде появился законопроект №3006а, который вносил изменения в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми", был принят 30 сентября и подписан президентом 22 октября. Закон предлагал установить стоимость пакета малыша в 3 прожиточных минимума для детей возрастом до 6 лет на момент выдачи помощи – для октября 2020 года это были 5777 гривен.

Вторым важным дополнением стало возложение функций на покупку бэби-боксов на Управление ООН по обслуживанию проектов по оказанию помощи при рождении ребенка на срок до 31 декабря 2020 года. Предполагалось что затем эту функцию на себя снова возьмет Минсоцполитики. Кроме того, предполагалось что с 1 июля 2021 года родители смогут выбирать – получать им бэби-бокс или денежную компенсацию.

Год прошел – проблема та же

Оказалось, что нардепы были слишком оптимистично настроены, рассчитывая, что уже с января Минсоцполитики сможет самостоятельно закупать все необходимое для формирования пакетов малыша.

Как подчеркнули в Минсоцполитике в ответе на запрос "Телеграфа", принятый 30 сентября закон, устанавливая стоимость бэби-бокса в три минимальных прожиточных минимума на дату выдачи, прямо противоречит принципу публичных торгов, в которых победители будут предлагать меньше установленной данным законом.

В итоге в феврале был предложен законопроект №5064. Данным документом стоимость бэби-бокса рассчитывалась на уровне трех прожиточных минимумов на момент объявления процедуры государственной закупки. Со всеми процедурами принятия закона и его подписи президентом, документ приняли окончательно лишь 12 апреля.

В итоге 28 апреля был объявлен новый тендер на покупку пакетов малыша на сумму в 620,7 млн грн и снова не обошлось без скандалов.

Владелец компании "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский, кстати, одной из четырех "финалисток" тендера лета 2020 года, уже 29 апреля на своей странице в Facebook выступил с резкой критикой Министерства социальной политики, а конкретно – двух заместителей министра Евгения Котика и Бориса Лебедцова.

Как утверждает предприниматель, Минсоцполитики делает все возможное чтобы тендер был снова сорван. В пользу своей правоты Соколовский приводил такие аргументы:

- отказ открыто опубликовать до объявления тендера техзадания новой закупки для изучения экспертами, ведь в бэби-боксы входят 93 разных предмета, что изначально было обещано сделать;

- выбор вместо профессиональной и специализирующейся на таких закупках площадки, закупочной организации – ЦЗО "Украинские специальные системы" созданные под Министерством цифровой трансформации Украины, которые к тому же начали работу лишь с 16 апреля;

- странные условия техзадания. Например, отсутствие критерия плотности ткани для пеленок. То есть, недобросовестный поставщик сможет поставить пеленки низкого качества по более дорогой цене;

- применение механизма "тендерного троллинга", когда подаётся ряд несостоятельных компаний или ФОП, имеющих цель сорвать тендер, бороться с чем можно квалификационными требованиями и тендерным обеспечением в виде банковской гарантии в 2-3% от суммы договора.

По мнению владельца "Текстиль-контакта", замы министра соцполитики Евгений Котик и Борис Лебедцов рассчитывают сорвать тендер и продолжить практику перевода денежной компенсации на спецкарты "Приватбанка", средства с которых будут тратиться в магазинах "одной самой крупной розничной сети из почти тысячи магазинов".

Как пишет Соколовский, на "карточные" 5000 грн родители получат вполовину меньше продукции, так как в рознице все продаётся с немаленький наценкой".10 июня предприниматель снова упрекает Минсоцполитики в отстаивании собственных интересов и желании протолкнуть на тендер "нужные фирмы".

"За неделю до крайнего срока подачи предложений на тендер (22 июня – прим. ред.) УСС по просьбе Минсоца вносит изменения в тендерную документацию, которыми требует предоставление гарантийных писем на товар конкретного поставщика. Одновременно с этим данный поставщик отказывается давать такие письма всем, кроме избранных компаний (якобы "авторизованных" в Минсоце). Естественно один из участников тендера подает жалобу в АМКУ на эти требования, и в день подачи тендерных предложений УСС признает факт нарушений и отменяет свои же изменения недельной давности, и переносит срок подачи на тендер на три недели. И в Минсоце начинают думать дальше, каким же способом вышибить неугодные им компании. Которые, не имея желание плодить коррупцию, имеют вполне понятные конкурентные преимущества и дадут на тендере самую выгодную государству, но не конкретному министру и его замам цену!", – утверждает Соколовский.

По словам Дмитрия Довгалюка, это предложение действительно выглядит крайне странно.

"Некая "авторизация" в министерстве и впрямь выглядит как попытка протолкнуть "нужную" фирму, но главное – из-за этого процедура определения победителя была снова оттянута на 3 недели. Итог – 20 тысяч украинских детей уже не получат бэби-боксы в этом году", – резюмирует Довгалюк.

В Минсоцполитики "Телеграфу" ответили, что в 2020 году ведомство не согласовывало тендерную документацию, а лишь вносило предложения в нее. В текущем же году тендерная документация ведомством готовилась исходя из Перечня детских товаров для комплектации бэби-боксов, отвечает законодательству и создает максимально равные условия для всех потенциальных участников.

"Предмет покупки описан точно и однозначно для понимания заказчиком и участниками процедуры покупки", – гласит ответ Министерства социальной политики на запрос "Телеграфа", подписанный заместителем министра социальной политики Украины Борисом Лебедцовым.

Бэби-боксы, которые планирует закупить на тендере 2021 года Минсоцполитики включают в себя 51 наименование, а самих пакетов малыша планируют купить 107 704 комплекта.

Завышение цен, непрозрачность, расходование бюджетных средств: Счетная палата vs Минсоц

Однако не только предприниматели-участники несостоявшегося тендера 2020 года обвиняют Минсоцполитики в нарушениях, недовольна его работой и Счетная палата, в мае опубликовавшая отчет об эффективности использования бюджетных средств.

Аудиторы проверили расходы по программе бэби-боксов за 2018-2020 годы на общую сумму в 2,544 млрд грн и установили, что на них закупили 587 441 бэби-бокс и выплатили денежную компенсацию еще на 83 277 детей. Это составило 94% детей, рожденных за время с 1 сентября 2018 по 31 декабря 2020 года.

При этом в Счетной палате пришли к выводу, что 84% средств, или 2,1 млрд грн, были использованы при отсутствии прозрачной системы закупок и неконкурентным способом.

"Фактически, из-за отсутствия закона, который бы регулировал вопросы привлечения, реализации и мониторинга международной технической помощи, а также в результате действий и бездействия должностных лиц ряда органов исполнительной власти, государство не получило в 2018-2020 годах на закупку "пакетов малыша" ни копейки, никаких услуг или работ на безвозмездной и безвозвратной основе в качестве международной технической помощи", – гласит отчет аудиторов.

Более того, за услуги посредников в лице Управления ООН по обслуживанию проектов по оказанию помощи при рождении ребенка в 2018-2019 года, органы соцзащиты при ОГА потратили 83 млн грн, а Минсоцполитики в 2020 году – 45,5 млн грн, тем самым принеся убыток госбюджету в 129 миллионов гривен, по мнению замглавы Счетной палаты Андрея Майснера.

Также аудиторы указали, что при запланированном объеме расходов на 1 пакет малыша около 5000 гривен, его реальная стоимость колебалась между 2535 и 4140 гривнами. В то же время при покупке аналогичных бэби-боксам вещей в розницу родителям обойдется от 5 до 9 тысяч гривен.

При этом 124 тысячи детей вовсе не получили никакой компенсации, не считая 15 тысяч детей из Донецкой области, чьи родители не участвуют в госпрограмме и получили помощь из областного бюджета в 3,25 тыс. грн.

В самом Минсоцполитики "Телеграфу" ответили, что использование бюджетных средств не противоречило бюджетному назначению и отвечает требованиям действующего законодательства, а значит прозрачно. Также в ведомстве подчеркнули, что начали работу по учету предложений Счетной палаты насчет урегулирования проблемных вопросов, возникших при реализации программы "пакет малыша".

1,5 млрд грн на 2021 год, но бэби-боксов нет

Помимо финансовых претензий к Минсоцу, в отчете Счетной палаты также указывалось, что родители более 90 тысяч детей, рожденных в январе-апреле 2021 года, не получили бэби-боксов, поскольку по состоянию на май их попросту нет.

По данным Минсоцполитики, приведенным в ответе на запрос "Телеграфа", по состоянию на 11 июня в регионах Украине находятся всего 1182 пакета малыша, приобретенных в рамках выполнения Договора между Минсоцполитики и Управлением ООН по обслуживанию проектов по оказанию помощи при рождении ребенка.

При этом в ведомстве отмечают, что с начала года помощь от государства получили 138 168 детей, родители 89 919 из которых предпочли взять денежную компенсацию на сумму 470,35 млн грн. Всего же на выполнение программы "пакет малыша" в 2021 году запланирован 1,48 млрд грн.

Тем временем в "родительских группах" в соцсетях матери пытаются выяснить, где же выдают бэби-боксы, но, как правило, получают ответ, что их нет нигде минимум с апреля.