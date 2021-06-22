В Украине - кризис "бэби-боксов": наборы заканчиваются, а на деньги от компенсации много не купишь

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Обновлено 12:24 Сегодня Телеграф

С начала года 138 тысяч украинцев получили бэби-боксы, почти две трети предпочли деньги, потому что пакетов малыша осталось немногим более 1000

Родители 138 168 детей, родившихся в 2021 году, получили от государства одноразовую помощь при рождении, при этом родители почти 90 тысяч из них получили деньги. Это следует из ответа Министерства социальной политики Украины на запрос "Телеграфа" касательно ситуации с обеспеченностью бэби-боксами родителей украинских малышей.

Как подчеркнули в ведомстве, с 1 января 2021 года были выданы 48 249 пакетов малышей и выплачены денежные компенсации 89 919 родителям в сумме, равной 3 минимальным прожиточным минимумам на детей в возрасте до 3 лет или 5763 гривны. Выплаты последних были произведены в порядке "пилотного проекта", утвержденного Постановлением Кабмина №744 от 29 июля 2020 года. 

Согласно данному документу, родителям, не получившим или не пожелавшем получить пакет малыша в натуральном виде, предоставляется возможность получить вместо этого денежные средства.

Порядок монетизации госпомощи, прописанный в Постановлении, предполагает:
- подачу заявления в районное управление социальной защиты населения в электронном или письменном виде;
- принятие органом социальной защиты решения о назначении денежной компенсации или отказе, на что дается не более 5 рабочих дней;
- перечисление денежной компенсации на специальный банковский счет открытый в Приватбанке исключительно под получение этой компенсации.

Полученные таким образом средства родители ребенка должны потратить в течение одного года исключительно на покупку детских товаров: подгузников, салфеток, детской одежды и обуви, детского питания, посуды, игрушек, текстиля для детей, детских ходунков и колясок.

Осуществить покупки родители могут только в магазинах, которые заключили договор с Министерством социальной политики на продажу детских товаров в рамках монетизации бэби-боксов и со списком которых можно ознакомиться на сайте ведомства, в том числе, на интерактивной карте.

Вместе с тем, как пишет на своей странице в соцсетях владелец фирмы "Текстиль-контакт" Александр Соколовский, в розницу покупка вещей, включенных Кабмином в перечень "пакета малыша" составит от 5 до 9 тысяч гривен. То есть денежной компенсации от государства может попросту не хватить. 

Впрочем, особого выбора у многих украинских родителей попросту нет, ведь Минсоцполитики уже второй год не может закупить "пакетов малыша" посредством тендеров: назначенный на лето 2020 года был отменен, а новый пройдет лишь 28 июля.

Как отметило в ответе на запрос "Телеграфа" Министерство социальной политики Украины, по состоянию на 11 июня в регионах Украине находятся всего 1182 пакета малыша, приобретенных в рамках выполнения Договора между Минсоцполитики и Управлением ООН по обслуживанию проектов по оказанию помощи при рождении ребенка.

Всего на обеспечение "пакетами малыша" или денежной компенсации в 2021 году государство предполагает потратить 1,48 млрд грн. из бюджета.

Детальный разбор ситуации с "бэби-боксами" от журналистов "Телеграфа" читайте в ближайшие дни на нашем сайте.

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Дети, Минсоцполитики, Бюджет Украины, Пакет малыша.
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