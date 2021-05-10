Зачем ребенку зубы: доктор Комаровский рассказал, можно ли малышам до года давать твердые фрукты

Популярный детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей и здравом смысле родителей Евгений Комаровский часто на своей странице в Инстаграме отвечает на вопросы от своих подписчиков.

Один из своих постов-ответов на вопрос Евгений Олегович посвятил теме питания маленьких детей: "Можно ли маленьким детям, у которых только вылезли зубки, давать есть твердые овощи и фрукты?"

Комаровский отмечает, что у детей младшего возраста имеет место опасное сочетание нескольких факторов — дети уже умеют кусать, но еще плохо умеют (или вообще не умеют) жевать. К тому же для них характерны важные физиологические особенности — в сравнении со взрослыми у них слабее дыхательные мышцы и, соответственно, слабее сила кашлевого толчка, то есть им сложнее очистить дыхательные пути при попадании туда инородного тела.

А это значит, что чем дитя младше, тем эти факторы актуальнее, и надо понимать, что все не очень страшно, пока зубов нет вообще: нечем откусить, так нечем и поперхнуться. Но после появления зубов первые 6–12 месяцев реально опасные.

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Ранее, "Телеграф" писал, что доктор Комаровский рассказал родителям, как правильно установить дома телевизор, чтобы он не навредил маленькому ребенку.