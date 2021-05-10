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Зачем ребенку зубы: доктор Комаровский рассказал, можно ли малышам до года давать твердые фрукты

Зачем ребенку зубы: доктор Комаровский рассказал, можно ли малышам до года давать твердые фрукты
Обновлено 19:55 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Популярный детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей и здравом смысле родителей Евгений Комаровский часто на своей странице в Инстаграме отвечает на вопросы от своих подписчиков. 

Один из своих постов-ответов на вопрос Евгений Олегович посвятил теме питания маленьких детей: "Можно ли маленьким детям, у которых только вылезли зубки, давать есть твердые овощи и фрукты?"

Комаровский отмечает, что у детей младшего возраста имеет место опасное сочетание нескольких факторов — дети уже умеют кусать, но еще плохо умеют (или вообще не умеют) жевать. К тому же для них характерны важные физиологические особенности — в сравнении со взрослыми у них слабее дыхательные мышцы и, соответственно, слабее сила кашлевого толчка, то есть им сложнее очистить дыхательные пути при попадании туда инородного тела.

А это значит, что чем дитя младше, тем эти факторы актуальнее, и надо понимать, что все не очень страшно, пока зубов нет вообще: нечем откусить, так нечем и поперхнуться. Но после появления зубов первые 6–12 месяцев реально опасные.

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что доктор Комаровский рассказал родителям, как правильно установить дома телевизор, чтобы он не навредил маленькому ребенку.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Дети, Мама и ребенок, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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