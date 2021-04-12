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Зеленский подписал закон, улучшающий "пакет малыша": что изменится

Зеленский подписал закон, улучшающий "пакет малыша": что изменится
12:27 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон относительно изменения предоставления помощи в связи с беременностью и родами в виде финансирования одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

Об этом сообщается на сайте президента Украины в понедельник, 12 апреля.

Согласно сообщению, подписанный зеленским закон закрепляет полномочия по назначению и выплате такого вида госпомощи за органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) новорожденного.

"При этом помощь "пакет малыша" не засчитывается в размер помощи при рождении ребенка (41 280 гривен)", - говорится в информации.

Также этим законом закрепляется стоимость "пакета малыша" на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок. Конечная цена определяется в результате закупочного аукциона.

"Такие изменения в законодательство позволят проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада30 марта пересмотрела стоимость "пакета малыша".

Как известно, в Украине с сентября 2018 года каждая женщина с рождением младенца бесплатно получает подарок с необходимыми в первый период жизни ребенка вещами.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Закон, Улучшение, Подписание, Владимир Зеленский, Пакет малыша.
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