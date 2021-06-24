Как получить "бэби-бокс" или компенсацию за него: пошаговая инструкция

С 1 сентября 2018 года в Украине действует программа поддержки рождаемости в виде выдачи родителям на каждого ребенка одноразовой натуральной помощи, так называемого "пакета малыша" или бэби-бокса.

"Телеграф" рассказывает, что нужно для его получения, какие изменения произошли в этой программе и будут введены с 1 июля.

Своим Постановлением №512 от 20 июня 2018 года Кабинет Министров Украины принял порядок выдачи одноразовой натуральной помощи из 35 наименований товаров, необходимых для детей в первые месяцы их жизни на сумму в 5000 гривен. Все они, по задумке чиновников, вручались бы родителям за счет средств госбюджета прямо в роддоме, что не требовало от родителей никаких дополнительных обращений.

В случае же, если "пакет малыша" не может быть вручен в роддоме из-за его отсутствия, родители должны были обратиться в управление социальной защиты по месту жительства с письменным заявлением и получить бэби-бокс из рук социальных работников. На это должно было отводиться не более 30 календарных дней с момента рождения ребенка.

В 2020 году из-за так и не состоявшегося тендера на закупку 248 тысяч бэби-боксов было принято Постановление Кабмина №744, которым вместо отсутствовавших пакетов малыша можно было взять денежную компенсацию в размере 5000 гривен.

В данном документе расписывалась процедура получения денежной компенсации, включавшая в себя:

- подачу заявления в районное управление социальной защиты населения в электронном или письменном виде с перечнем необходимых документов:

при письменной подаче – копию свидетельства о рождении ребенка, копию вида на жительство/удостоверение беженца/справки об обращении за защитой в Украине (для иностранца и лица без гражданства), копию ИНН, документов, удостоверяющих опеку (при необходимости), справку из роддома о неполучении одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

при электронной подаче – все то же самое, но только фотокопии;

- принятие органом социальной защиты решения о назначении денежной компенсации или отказе, на что дается не более 5 рабочих дней;

- перечисление денежной компенсации на специальный банковский счет открытый в Приватбанке исключительно под получение этой компенсации.

Полученные таким образом средства родители ребенка должны потратить в течение одного года исключительно на покупку детских товаров: подгузников, салфеток, детской одежды и обуви, детского питания, посуды, игрушек, текстиля для детей, детских ходунков и колясок. Сами покупки можно сделать только в магазинах, которые заключили договор с Министерством социальной политики на продажу детских товаров в рамках монетизации бэби-боксов и со списком которых можно ознакомиться на сайте ведомства.

Несмотря на объявленный 26 апреля новый тендер на покупку бэби-боксов, очевидно, даже у Минсоцполитики Украины есть серьезные сомнения в возможности обеспечения родителей натуральной помощью.

Поэтому в том же Постановлении №744 с 1 июля 2021 года предлагается оставить получение одноразовой натуральной помощи в виде "пакета малыша" на выбор родителей – ждать его получения или же получить деньги – 3 минимальных прожиточных минимумов на детей до 6 лет или 6039 гривен.

Судя по тому, что по состоянию на 11 июня на всю Украину насчитываются всего 1182 "пакета малыша", очевидно, многие родители захотят получить именно деньги. Хотя по подсчетам специалистов при розничной закупке составляющие бэби-бокса обойдутся примерно в 1,5 раза дороже.