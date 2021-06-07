В Украине дети начнут получать проценты от добычи недр

Каждый ребенок в Украине будет получать процент от добычи недр.

Об этом 7 июня на форуме "Украина 30. Экология" сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, после решения СНБО стартовал аудит всех недр и их пользователей.

Долгое время вопрос недр страны ассоциировался с коррупцией и незаконной добычей. За последние 2 года власти вводят изменения, которые поменяют ситуацию.

Зеленский отметил, что основной целью введения экономического паспорта является то, что дети будут получать процент от добычи недр и смогут использовать деньги для обучения.

По решению СНБО, стартовал поиск незаконно полученных разрешений и так называемых "спящих" лицензий на добычу недр. В то же время всем стала доступна геологическая информация, а специальное разрешение на добычу недр стало возможным купить на аукционе.

Напомним, что 11 мая учитывая намерение Совета национальной безопасности и обороны ввести санкции против олигархов, секретарь Алексей Данилов рассказал об их количестве в Украине.