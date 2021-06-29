Поднимется ли цена за электроэнергию с 1 июля: Кабмин принял важное решение

В Украине до 1 августа продлили действие фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт/ч.

Об этом говорится в постановлении на сайте КМУ.

Отметим, что нынешний тариф должен был действовать до конца июня, а далее предполагался рост цен на электричество. Однако власти решили остановить рост цен еще на месяц.

Сообщается, что власти внести изменения в постановление КМУ №483 от 5 июня 2019 года и продлили нынешнюю редакцию на месяц.

Ранее этого потребовали в Минэнерго, выступив за продление срока действия нынешней модели обязанностей на рынке электроэнергии для населения до 1 августа. Данные решения были приняты для защиты социально уязвимых слоев населения и обеспечения заводов возможностью модернизации мощностей и стабильной работы.

Напомним, что ранее "Телеграф" разбирался - какими будут тарифы, зарплаты и курс валют в ближайшие три года.