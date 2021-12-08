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#20 — Юрій Бойко

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Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
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Втеча колишніх соратників до Росії не змусила Бойка покинути Україну Новина оновлена 08 грудня 2021, 10:13
Втеча колишніх соратників до Росії не змусила Бойка покинути Україну

Політик прямо говорить про необхідність налагоджувати відносини із РФ

Єдиний із нашого списку володар статусу Герой України. Не соромиться своїх проросійських поглядів, що не заважає йому постійно входити до п’ятірки лідерів президентських рейтингів. Має давні зв’язки із Дмитром Фірташем, Сергієм Льовочкіним, а разом із Віктором Медведчуком напередодні виборів у 2019 році літав до Москви на газові переговори.

Зараз Бойко — досвідчений політик із десятками років управлінського стажу, аж до посади міністра. Один з лідерів та медійних представників партії "ОПЗЖ", бере активну участь у ток-шоу на телебаченні. Виступає за привілеї для російської мови, є публічним прихильником УПЦ МП, просуває московські тези щодо ролі СРСР та України у Другій світовій війні. На дружину Бойка зареєстровано велику кількість нерухомості у Росії.

Після початку переслідування соратника по партії Віктора Медведчука Бойко неодноразово виступав на його підтримку, хоча й входить до групи Сергія Льовочкіна.

Загалом досвід, зв’язки та медійність дозволили Бойку замкнути двадцятку найвпливовіших політиків 2021 року за версією видання "Телеграф".

Повний рейтинг 2021 року дивіться тут.

Теги:
#Юрій Бойко #Рейтинг #Топ-20
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Топ-20 політиків України за версією "Телеграфу": рейтинг 2021 року
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