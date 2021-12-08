20 - Юрий Бойко

Политик прямо говорит о необходимости налаживать отношения с РФ

Единственный из нашего списка обладатель статуса Герой Украины. Не стесняется своих пророссийских взглядов, что не мешает ему постоянно входить в пятерку лидеров президентских рейтингов. Имеет давние связи с Дмитрием Фирташем, Сергеем Левочкиным, а вместе с Виктором Медведчуком накануне выборов в 2019 году летал в Москву на газовые переговоры.

Сейчас Бойко — опытный политик с десятками лет управленческого стажа, вплоть до должности министра. Один из лидеров и медийных представителей партии "ОПЗЖ", активно участвует в ток-шоу на телевидении. Выступает за привилегии для русского языка, является публичным сторонником УПЦ МП в Украине, продвигает московские тезисы относительно роли СССР и Украины во Второй мировой войне. На жену Бойко зарегистрировано большое количество недвижимости в России.

В целом, опыт, связи и медийность позволили Бойко замкнуть двадцатку самых влиятельных политиков 2021 года по версии издания "Телеграф".

Полный рейтинг 2021 года смотрите здесь.