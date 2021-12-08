19 — Сергій Льовочкін

Соратник Януковича зумів залишитися в Україні навіть після втечі "проффесора"

Колишній член "Партії регіонів" та ексглава Адміністрації президента Віктора Януковича нині має статус народного депутата від "Опозиційної платформи-За життя" і є одним із бенефіціарів політсили.

Льовочкін – керівник однієї з груп впливу всередині фракції "ОПЗЖ", до якої входить голова фракції Юрій Бойко – один із лідерів президентських рейтингів. Політик входить до топ-100 найбагатших українців, разом із Дмитром Фірташем є співвласником телеканалу "Інтер".

За словами співрозмовників у політикумі, Льовочкіна можна зустріти й в коридорах нинішньої влади. В Офіс президента він вхожий завдяки давнім зв’язкам з радником голови ОП Михайлом Подоляком. Цікаво, що Льовочкіна називають одним з ідеологів санкцій проти його колеги по фракції Віктора Медведчука. Таким чином він намагався посилити свій вплив на партію та проросійський електорат загалом. За всіма параметрами Льовочкін підходить під опис олігарха, однак чи внесуть його до Реєстру, як це планують робити в РНБО, покаже час.

Повний рейтинг найвпливовіших політиків 2021 року дивіться тут.