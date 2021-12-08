Укр

#19 - Сергей Левочкин

Автор
Юлия Забелина Юлия Забелина
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Мегаопытный политик, имеющий за своей спиной топовый телеканал
Мегаопытный политик, имеющий за своей спиной топовый телеканал

Глава Администрации Януковича сумел остаться в Украине даже после бегства "проффессора"

Бывший член "Партии регионов" и экс-глава Администрации президента Виктора Януковича ныне имеет статус народного депутата от "Оппозиционной платформы-За жизнь" и является одним из бенефициаров политсилы. 

Левочкин — руководитель одной из групп влияния внутри фракции «ОПЗЖ», в которую входит глава фракции Юрий Бойко – один из лидеров президентских рейтингов. Политик входит в топ-100 самых богатых украинцев, вместе с Дмитрием Фирташем является совладельцем телеканала "Интер". 

По словам собеседников в политикуме, Левочкина можно встретить и в коридорах нынешней власти. В Офис президента он вхож благодаря давним связям с советником главы ОП Михаилом Подоляком. Интересно, что Левочкина называют одним из идеологов санкций против его коллеги по фракции Виктора Медведчука. Таким образом он пытался усилить свое влияние на партию и пророссийский электорат в целом. По всем параметрам Левочкин подходит под описание олигарха, однако будет ли он внесен в реестр, как это планируют делать в СНБО, покажет время.

Полный рейтинг самых влиятельных политиков 2021 года смотрите здесь.

Теги:
#Рейтинг #Топ-20 #Сергей Левочкин
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