Через полгода олигархов начнут вносить в реестры: чем им это грозит

Денис Малюська напомнил о нюансах деолигархизации

В течении следующего полугодия украинцы, которые согласно законодательству подходят под понятие "олигарх", должны определиться со своим будущим статусом.

О нюансах отечественной деолигархизации в своем Facebook напомнил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, после публикации так называемого "закона про олигархов" у людей, которые по всем признакам подходят к этому определению, осталось 180 дней "на определиться".

Малюська говорит, что этих украинцев ждет "непростой выбор": либо официально признать себя олигархами, что влечет за собой ряд ограничений, либо избавиться от моментов, которые делают их представителями олигархата.

"Например, [следует] перестать влиять на политику, избавиться от монопольного состояния или продать медиа покупателю с безупречной деловой репутацией", — посоветовал руководитель Минюста.

Также, по словам Малюськи, олигархи, решившие официально признать себя таковыми, будут лишены возможности:

вкладывать финансы в политические партии или политическую агитацию;

покупать объекты крупной приватизации;

свободно общаться с чиновниками различного ранга.

Уже вскоре украинцы могут ждать появления специального реестра отечественных олигархов. Заработать "деолигархический" закон должен в первые недели мая 2022 года.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что парламент решил, кто же будет определять, подходит ли человек под обозначение олигарха.