За пів року олігархів почнуть вносити до реєстрів: чим їм це загрожує

Денис Малюська нагадав про нюанси деолігархізації.

Протягом наступного півріччя українці, які згідно із законодавством підходять під поняття "олігарх", мають визначитися зі своїм майбутнім статусом.

Про нюанси вітчизняної деолігархізації у своєму Facebook нагадав міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, після публікації так званого "закону про олігархів" у людей, які за всіма ознаками підходять до цієї ухвали, залишилося 180 днів "на визначитися".

Малюська каже, що на цих українців чекає "непростий вибір": або офіційно визнати себе олігархами, що тягне за собою низку обмежень, або позбутися моментів, які роблять їх представниками олігархату.

"Наприклад, слід перестати впливати на політику, позбутися монопольного стану або продати медіа покупцю з бездоганною діловою репутацією", — порадив керівник Мін’юсту.

Також, за словами Малюськи, олігархи, які вирішили офіційно визнати себе такими, будуть позбавлені можливості:

вкладати фінанси у політичні партії чи політичну агітацію;

купувати об’єкти великої приватизації;

вільно спілкуватися із чиновниками різного рангу.

Вже незабаром українці можуть чекати на появу спеціального реєстру вітчизняних олігархів. Запрацювати "деолігархічний" закон має у перші тижні травня 2022 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що парламент вирішив, хто ж визначатиме, чи підходить людина під позначення олігарха.