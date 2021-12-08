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#17 — Віталій Кличко

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Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
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Успішний у минулому спортсмен уже восьмий рік керує столицею
Успішний у минулому спортсмен уже восьмий рік керує столицею

Колишній боксер Віталій Кличко був одним із публічних представників Майдану під час Революції Достоїнств

Після знаменитої зустрічі у Відні з Петром Порошенком та Дмитром Фірташем, Кличко відмовився від президентських амбіцій та у червні 2014 року зайняв крісло столичного градоначальника, поєднуючи його з посадою голови КМДА.

Останні два роки мер Києва перебуває у перманентному конфлікті з Офісом президента. Причина у бажанні Банкової глибше впливати на ситуацію та фінансові потоки у столиці. Іноді сторони знаходять компроміс, але іноді в бій йдуть обшуки. Спроби відібрати у Кличка повноваження голови КМДА продовжуються.

За 7 років мер Києва трансформувався з колишнього спортсмена в запеклого політика, який розуміє правила гри. Попри численні ляпи, Кличко не соромиться бути на публіці, а іноді навіть навпаки — своєю особою займає інформаційний вакуум, як це було на початку пандемії, коли він щодня зі скорботним лицем озвучував статистику захворюваності на ковід.

У найкращих традиціях покійного Геннадія Кернеса, Кличко за час на посаді облагородив парки, місцями з’явилася тротуарна плитка та добрі дороги. Опоненти (та й самі кияни) у відповідь вказують на проблеми зі стихійною забудовою, знищенням історичних будівель та справжнім транспортним колапсом у Києві. Але все це не завадило Кличку впевнено виграти вибори та застовпити крісло мера ще на 5 років.

Окрім столиці, Кличко має певний вплив на інших мерів — він є головою Асоціації міст України, що допомагає йому певною мірою дистанціюватися від Центру. Загалом, Кличко має достатню впізнаваність, зв’язки та досвід, щоб спробувати балотуватися в президенти у 2024 році. І зв’язки тут звучать не лише у контексті внутрішньоукраїнських відносин з олігархами, бізнесом та політиками, а й у плані контактів із Заходом. Феєричне боксерське минуле в цьому дуже допомагає.

Повний рейтинг найвпливовіших політиків 2021 року дивіться тут.

Теги:
#Віталій Кличко #Рейтинг #Топ-20
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