Соціолог розповів, чи є у Кличка шанс поборотися за перемогу на президентських виборах

В українській політиці є запит не просто на нових людей, а на професіоналів своєї справи. Одним з таких може стати Віталій Кличко, мер Києва.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Соціолог розповів, що Кличко позитивно сприймає близько третини українців і київські корупційні скандали не відображаються на ставленні до нього в регіонах. При цьому з першого разу виграти у чинного президента України Володимира Зеленського вибори президента Кличко, швидше за все, не зможе. У партії "УДАР" рейтинг близько 3%, а у "Слуги народу" - близько 30%, але в разі заяви Кличка про президентські амбіції цей рейтинг може змінитися до 10%.

За словами Антиповича, меру Києва треба визначитися в необхідності такого кроку: "Щоб Кличко міг поборотися на президентських виборах, треба починати кампанію. Ще два роки і можна говорити, що час прискорюється, не треба починати зараз, можна починати пізніше. Але якщо почати зараз, тобто більше шансів відібрати голоси у того ж Зеленського, у Порошенка, у них перетоки великі ".

При цьому він зазначає, що Кличко, в разі його рішення йти в президенти, можуть створити проблеми. Наприклад, Зеленський може призначити голову КМДА (Київської міськдержадміністрації), який ускладнить життя меру.

Повний текст інтерв'ю читайте на "Телеграфі": Наступний Майдан може бути ще більш кривавим, ніж попередній, - соціолог Олексій Антипович