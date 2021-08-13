Чи може Порошенко виграти вибори у Зеленського? Відповідь соціолога

Українці хочуть бачити у владі нові обличчя, але ці люди повинні бути професійними управлінцями. Старі політики, попри свій досвід, вже не котуються на виборчій ниві.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів один з найвпливовіших соціологів України і глава соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

За його словами із Зеленським не може конкурувати жоден з політиків, які були популярні раніше. При виході у другий тур виборів можна говорити про розподіл сил максимум 40% на 60%, де виграє чинний президент України.

"Якщо проаналізувати антирейтинг, проаналізувати другий тур, ми побачимо, що все-таки старі політики вже не мають жодних шансів виграти у другому турі у того ж Зеленського. Ні Порошенко, ні Тимошенко, ні Бойко", - розповів соціолог.

Згідно з даними опитування бачити професіоналів, а не просто нових людей у владі хочуть 70% українців. Причому Антипович зазначає, що важливо, щоб вони не були задіяні в старих корупційних схемах.

"Юлія Володимирівна - цариця і богиня для свого електорату, Юрій Бойко не має альтернативи для більшої частини виборців ОПЗЖ, але навіть на тому фланзі є запит на нових і з'являються нові прізвища - Мураєв, Шарій і це все має свою основу", - відзначає глава "Рейтингу".

Повний текст інтерв'ю читайте на "Телеграфі": наступний Майдан може бути ще більш кривавим, ніж попередній, - соціолог Олексій Антипович.