Скачать
П'ятниця, 13.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Наступний Майдан може бути ще кривавішим, ніж попередній, - соціолог Олексій Антипович
Наступний Майдан може бути ще кривавішим, ніж попередній, - соціолог Олексій Антипович
Окупанти Криму пригрозили "болючими наслідками" учасникам "Кримської платформи"
Окупанти Криму пригрозили "болючими наслідками" учасникам "Кримської платформи"
Монастирський захищає МВС від людей Авакова, але незабаром і сам может втратити крісло міністра - джерела
Монастирський захищає МВС від людей Авакова, але незабаром і сам может втратити крісло міністра - джерела
У Києві відпочинок у ресторані закінчився стріляниною - без постраждалих не обійшлося (відео)
У Києві відпочинок у ресторані закінчився стріляниною - без постраждалих не обійшлося (відео)

Чи може Порошенко виграти вибори у Зеленського? Відповідь соціолога

Чи може Порошенко виграти вибори у Зеленського? Відповідь соціолога
Оновлено 11:16 Сьогодні Телеграф Facebook

Українці хочуть бачити у владі нові обличчя, але ці люди повинні бути професійними управлінцями. Старі політики, попри свій досвід, вже не котуються на виборчій ниві.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів один з найвпливовіших соціологів України і глава соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

За його словами із Зеленським не може конкурувати жоден з політиків, які були популярні раніше. При виході у другий тур виборів можна говорити про розподіл сил максимум 40% на 60%, де виграє чинний президент України.

"Якщо проаналізувати антирейтинг, проаналізувати другий тур, ми побачимо, що все-таки старі політики вже не мають жодних шансів виграти у другому турі у того ж Зеленського. Ні Порошенко, ні Тимошенко, ні Бойко", - розповів соціолог.

Згідно з даними опитування бачити професіоналів, а не просто нових людей у владі хочуть 70% українців. Причому Антипович зазначає, що важливо, щоб вони не були задіяні в старих корупційних схемах.

"Юлія Володимирівна - цариця і богиня для свого електорату, Юрій Бойко не має альтернативи для більшої частини виборців ОПЗЖ, але навіть на тому фланзі є запит на нових і з'являються нові прізвища - Мураєв, Шарій і це все має свою основу", - відзначає глава "Рейтингу".

Повний текст інтерв'ю читайте на "Телеграфі": наступний Майдан може бути ще більш кривавим, ніж попередній, - соціолог Олексій Антипович.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 76

Все по темі:

Вибори, Петро Порошенко, Володимир Зеленський, Олексій Антипович.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Наступний Майдан може бути ще кривавішим, ніж попередній, - соціолог Олексій Антипович
02 Українська турфірма після скандалу скасувала всі походи по Росії: зроблено заяву
03 Зінченко - найбільш низькооплачуваний футболіст "МанСіті": скільки отримує українець і його колеги (фото)
04 Монастирський захищає МВС від людей Авакова, але незабаром і сам может втратити крісло міністра - джерела
05 "Негайно залишіть країну": в МЗС України зробили термінову заяву щодо Афганістану
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
АФУ та Parimatch офіційно підписали договір про співпрацю
АФУ та Parimatch офіційно підписали договір про співпрацю
Антипович про статтю Путіна про &quot;єдиний народ&quot;: українці, які голосують за Порошенка і за ОПЗЖ, слухають одні й ті ж російські пісні в YouTube
Антипович про статтю Путіна про "єдиний народ": українці, які голосують за Порошенка і за ОПЗЖ, слухають одні й ті ж російські пісні в YouTube
Встигніть насолодитися комфортною температурою: якою буде погода в Україні до кінця тижня
Встигніть насолодитися комфортною температурою: якою буде погода в Україні до кінця тижня
Який свято 13 серпня: народні прикмети і заборони
Який свято 13 серпня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся