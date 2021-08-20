У Києві вночі знесли садибу Барбана: фото до і після

Будівля знаходилася на вулиці Обсерваторна, 6

У Києві знесли будинок Барбана, який був побудований в 1891 році. Це не перша втрата історичного вигляду столиці — раніше постраждав будинок Уткіна. Історичну будівлю 19 століття зносять заради новобудови — забудовник почав роботи в 5 ранку.

Про це повідомляє один із захисників будівлі Олег Симороз. Відео знесення він розмістив в Facebook.

Будинок Барбана знаходився на місці, що охороняється законом — території пам’ятки археології місцевого значення.

Будинок Барбана "до і після"

Міністерство культури забороняло знесення будівлі, але забудовника це не зупинило. Згідно з повідомленням активістів — роботи охороняли тітушки.

Припис про припинення робіт

Народний депутат Роман Грищук розповів, що на будівництві немає паспорта роботи, а поліція захищає забудовника замість закону.

Депутат Київради Аліна Михайлова прокоментувала знесення будівлі. Вона задала питання, чи не болить киянам руйнування історичного центру міста.

Будинок Олександра Барбана — титулярного радника Російської імперії відомий не тільки своєю архітектурною цінністю, але і тим, що в ньому зупинявся лауреат Нобелівської премії Джон Стейнбек.

Це вже не перший скандал із знесенням архітектурних памʼяток в столиці України. Навесні, 11 квітня, знесли будинок Уткіна, який також був побудований в 19 столітті. Він знаходився в районі залізничного вокзалу на вулиці Симона Петлюри, 29.

Раніше "Телеграф" писав, що за знесенням будинку Уткіна в Києві стоїть співачка з мільйонним статком.