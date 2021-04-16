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К сносу дома Уткина в Киеве причастна певица, - СМИ (фото)
К сносу дома Уткина в Киеве причастна певица, - СМИ (фото)
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К сносу дома Уткина в Киеве причастна певица, - СМИ (фото)

К сносу дома Уткина в Киеве причастна певица, - СМИ (фото)
17:07 Сегодня Телеграф

Стали известны новые подробности в скандальной истории с уничтожением архитектурной достопримечательности – дома Уткина в Киеве, на месте которого хотят возвести 26-этажный отель. Журналисты сайта OBOZREVATEL пишут о том, что компания "Приват", которая разрушила историческое здание, по документам принадлежит 26-летней певице Марьяне Кудрявченко.

По информации СМИ, девушка является миллионером и владеет целым рядом строительных предприятий, землей под ЖК и знакома с известными бизнесменами и политиками. Так, судя по фото, Марьяна пела на мероприятиях экс-нардепа Дмитрия Андриевского и знает экс-руководителя "Зим Кэпитал Групп" Виталия Боруля. Именно данная контора и займется возведением отеля-небоскреба.  

OBOZREVATEL пишет, что Кудрявченко в разное время владела 12 компаниями, а сейчас ей принадлежат квартиры, помещения и земельные участки по всему Киеву. СМИ также сообщает любопытную деталь: когда компания "Приват" получила в аренду дом Уткина, Марьяне было всего 8 лет. А в прошлом году бывший владелец Виталий Боруль вышел из компании и девушка стала конечным бенефициаром.

Журналисты также обращают внимание, что еще несколько лет назад жизнь Марьяны, судя по фото, была весьма скромной.

Но после того, как она стала собственницей "Привата", девушка начала постить в соцсетях совсем другую жизнь.

И хотя киевлянка владеет строительной империей, продолжает OBOZREVATEL, интересует ее совсем другая деятельность: она поет в женской группе и снимается в клипах.

Напомним, под Одессой снесли последний памятник Ленину в Украине. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 204

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Киев, Скандал, Дом Уткина, Марьяна Кудрявченко.
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