Спасибо связям и партии Кличко: СМИ узнали, кто причастен к уничтожению дома Уткина в Киеве

За сносом исторического здания, дома Уткина на улице Петлюры в Киеве, стоит строительная компания ZIM Capital Group; может быть причастен и бывший народный депутат Украины Дмитрий Андриевский.

Как пишет OBOZREVATEL, с 2003 года землю, на которой находился дом Уткина, арендует ООО "Приват".

В августе 2020 года в Киевсовете регистрировали проект решения о расторжении в одностороннем порядке договора об аренде - но оно так и не было принято.

На месте снесенного здания теперь собирается построить 26-этажный отель компания ZIM Capital Group.

Именно за счет этой компании экс-нардеп Дмитрий Андриевский проводил свои избирательные кампании перед выборами - ремонтировал детские площадки, храм в Жулянах, организовывал праздники и т.д.

Доказательства этому до сих пор сохранились на сайте политика:

Интересно, что с 2017 года Андриевский женат на своей бывшей помощнице, Екатерине Кириченко, которая в 2020 году прошла в Киевгорсовет от партии Виталия Кличко "УДАР", после чего депутаты так и не смогли дать ход проекту решения о разрыве договора аренды земли на улице Петлюры, чтобы помешать сносу дома Уткина.