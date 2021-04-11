В центре Киева уничтожили историческое здание (фото, видео)

В Киеве снесли Доходный дом Уткина. Столичная прокуратура открыла дело по этому факту, но уже после того, как историческое здание снесли.

Здание находилось на улице Симона Петлюры, 29 (бывшая Безакивская) и было возведено в конце XIX-века.

"Шевченковской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по обращению общественной организации по факту самовольного проведения строительных работ, а именно демонтажа дома Уткина по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе города Киева", - говорится в сообщении Прокуратуры.

По данным активистов, на этом месте планируют построить 26-этажный жилой комплекс. Они утверждают, что строительство незаконно.

Вот так здание выглядело в 30-х годах прошлого века.

А таким его запомнили жители города.

Как сообщалось ранее, в Киеве задержали двоих мошенников, выманивших у пенсионерки 500 тысяч гривен.