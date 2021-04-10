Скачать
Суббота, 10.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Поддержка в борьбе с Россией или обычное партнерство? С чем Зеленский может приехать из Турции после встречи с Эрдоганом
Поддержка в борьбе с Россией или обычное партнерство? С чем Зеленский может приехать из Турции после встречи с Эрдоганом
Главарь "ДНР" Пушилин готовит обращение к Путину: разведчики узнали главные тезисы
Главарь "ДНР" Пушилин готовит обращение к Путину: разведчики узнали главные тезисы
Макрон может помочь Зеленскому: чего ожидать от встречи президентов Франции и Украины
Макрон может помочь Зеленскому: чего ожидать от встречи президентов Франции и Украины
В России назвали два условия, которые заставят Путина отказаться от войны с Украиной
В России назвали два условия, которые заставят Путина отказаться от войны с Украиной

"Откуда у бабушки такие деньги?" Сеть озадачило дерзкое ограбление пенсионерки в Киеве

"Откуда у бабушки такие деньги?" Сеть озадачило дерзкое ограбление пенсионерки в Киеве
Обновлено 18:01 Сегодня Телеграф

Любители легкой наживы не гнушаются обманывать даже детей и стариков. В Киеве задержали двоих мошенников, выманивших у пенсионерки 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает facebook-сообщество "Киев Оперативный".

Двое, ранее судимых преступников, позвонили 83-летнейстарушке. По телефону они разыграли стандартную схему "родственник попал в беду". На этот раз они рассказали, якобы внучка пенсионерки стала виновником ДТП, в ходе которого пострадала беременная женщина. Поэтому срочно нужны деньги на лечение внучки и второй пострадавшей. Также необходимо оплатить материальный ущерб и заплатить за то, чтобы решить вопрос миром.

Таким образом, перепуганная бабушка отдала мошенникам почти 500 тысяч гривен. Сейчас их задержали и поместили в СИЗО.

"Жулики пытаются давить до последнего": украинец рассказал о новом мошенничестве с использованием мессенджера

В интернете тут же появились любители обсудить чужие денежные накопления.

"Откуда у бабушки полмиллиона?", "Обеспеченные пенсионеры у нас", "Старушка на полмиллиона", "Всех интересует "откуда у бабушки полмиллиона?" и забыли про воров. А меня интересует, когда же такая схема развода уйдет в историю", "А что такое 500 тысяч? Меньше 20тысяч баксов".

комментарии

комментарии2

Напомним, в Запорожье мошенники обманов выманили у 83-летней пенсионерки 3500 долларов США, 2000 гривен и 150 евро, а также ювелирные изделия из золота.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,379

Все по теме:

Киев, Мошенники, Пенсионерка, телефонный развод.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генерал объяснил, зачем Путин стянул к границе с Украиной так много техники и военных
02 Шойгу отправил на Донбасс "любимого пропагандиста": почему это плохой сигнал
03 "Мишень для Байрактаров": на видео с путинскими военными в Ростовской области увидели важную деталь
04 Меган Маркл и принц Гарри танцуют у гроба принца Филиппа: Charlie Hebdo выпустил неоднозначную карикатуру
05 "Кремль повышает ставки": журналист указал на "плохой признак" в риторике России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Надежды на тепло мало: синоптик огорчила прогнозом погоды на Пасху
Надежды на тепло мало: синоптик огорчила прогнозом погоды на Пасху
Яркие цветы на фоне снега: в сети показали сказочные фото весны в Крыму
Яркие цветы на фоне снега: в сети показали сказочные фото весны в Крыму
Названы цены на коронавирусные похороны в Украине
Названы цены на коронавирусные похороны в Украине
Гуру кулинарии Эктор Хименес-Браво поделился своей подборкой фильмов (видео)
Гуру кулинарии Эктор Хименес-Браво поделился своей подборкой фильмов (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь