"Откуда у бабушки такие деньги?" Сеть озадачило дерзкое ограбление пенсионерки в Киеве

Любители легкой наживы не гнушаются обманывать даже детей и стариков. В Киеве задержали двоих мошенников, выманивших у пенсионерки 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает facebook-сообщество "Киев Оперативный".

Двое, ранее судимых преступников, позвонили 83-летнейстарушке. По телефону они разыграли стандартную схему "родственник попал в беду". На этот раз они рассказали, якобы внучка пенсионерки стала виновником ДТП, в ходе которого пострадала беременная женщина. Поэтому срочно нужны деньги на лечение внучки и второй пострадавшей. Также необходимо оплатить материальный ущерб и заплатить за то, чтобы решить вопрос миром.

Таким образом, перепуганная бабушка отдала мошенникам почти 500 тысяч гривен. Сейчас их задержали и поместили в СИЗО.

В интернете тут же появились любители обсудить чужие денежные накопления.

"Откуда у бабушки полмиллиона?", "Обеспеченные пенсионеры у нас", "Старушка на полмиллиона", "Всех интересует "откуда у бабушки полмиллиона?" и забыли про воров. А меня интересует, когда же такая схема развода уйдет в историю", "А что такое 500 тысяч? Меньше 20тысяч баксов".

Напомним, в Запорожье мошенники обманов выманили у 83-летней пенсионерки 3500 долларов США, 2000 гривен и 150 евро, а также ювелирные изделия из золота.