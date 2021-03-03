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Уже 241 случай мошенничества с начала года: в Запорожье у старушки выманили все деньги и ценности

Уже 241 случай мошенничества с начала года: в Запорожье у старушки выманили все деньги и ценности
22:48 Сегодня Телеграф

Для спасения дорогих нам людей никаких денег не жалко, не правда ли? Этим обстоятельством и пользуются мошенники. То от имени якобы попавших в беду детей или внуков будят ночным звонком граждан и просят срочно перевести деньги на карту "полицейского, который убережет виновника от тюрьмы" или передать с таксистом несколько тысяч "на лечение пострадавшего родственника". То у случайной прохожей внезапно замечают "беду страшную, горе горькое" - угрозу родителям, маленьким детям или младенцам в утробе и тут же выражают готовность помочь и спасти "несчастную". Возможно, что в таких случаях не обходится без гипноза. И лишь когда такие спасители теряются из виду, человек приходит в себя и понимает, что его облапошили. Но сколько бы правоохранители через СМИ не предупреждали граждан о мошенниках, кто-нибудь все равно попадается в их ловко расставленные сети.

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Днем 2 марта 83-летнюю запорожанку на улице Седова встретили две неизвестные женщины. Как объяснили в областном управлении полиции, действовали злоумышленницы по стандартной схеме. Им удалось убедить горожанку, что на ее дочь наведена порча. Ну а снять "проклятие" можно, только прочитав молитву над всеми семейными финансами и драгоценностями, которые сразу же будут возвращены владелице.

Пенсионерка вынесла им хранившиеся дома 3500 долларов США, 2000 гривен и 150 евро, а также ювелирные изделия из золота. Плутовки исчезли вместе деньгами и украшениями. Потерпевшая обратилась в полицию, где приняли заявление и подсчитали общий ущерб – он составил 123 000 гривен. А также начали досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Дамочек, совершивших преступление, разыскивают.

"Телеграфу" правоохранители уточнили, что с начала 2021 года поступило 241 заявление о мошенничестве. По 80 эпизодам личности аферистов уже установлены, им объявлено о подозрении. Жертвами мошенников чаще всего становятся пожилые люди, а еще наивные дети, юные девушки и впечатлительные беременные особы.

Поэтому полицейские призывают напомнить своим родным и знакомым этих категорий о мошеннических схемах и последствиях опрометчивого доверия посторонним лицам.

Как сообщал "Телеграф", ранее в этом году заключенные Одесского СИЗО обманули ребенка по телефону, заставив отдать им семейные сбережения.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Все по теме:

Запорожье, Мошенники, Пенсионеры, Обман, Старики, Порча.
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