Запугали ребенка: заключенные одесского СИЗО заставили школьницу отдать все семейные сбережения

В понедельник, 8 февраля, в Одесском следственном изоляторе прошли обыски. Причина: трое заключенных, которые выманили у черниговской школьницы крупную денежную сумму.

"В конце сентября 2020 года в полицию обратилась 39-летняя жительница Чернигова, которая сообщила, что ее 10-летнюю дочь обманули неизвестные. На мобильный телефон девочки позвонил неизвестный и сказал, что ее родители попали в беду. Ребенка запугали несчастьями и заверили, что она может помочь родителям, если найдет дома и передаст "для спасения" все сбережения", - сообщают в секторе коммуникации полиции в Черниговской области.

Перепуганная школьница передала 40000 гривен, 350 долларов США и 250 евро мужчине, который приехал на автомобиле в ее доме. Им оказался таксист, который принял вызов "Чернигов"-"Одеса". Заказчик сообщил ему, что надо забрать у девочки пакет и привезти его в Южную Пальмиру

В результате следственных действий, были установлены трое подозреваемых в совершении мошеннических действий по схеме "ваш родственник в беде": 1985, 1987 и 1995 рождения. Все трое содержатся в СИЗО уже на протяжении нескольких лет.

Напомним, в Украине мошенники начали действовать под видом службы такси "Bolt".