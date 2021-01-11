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Действуют под видом службы такси: украинцев предупредили о новой схеме мошенников

Действуют под видом службы такси: украинцев предупредили о новой схеме мошенников
Обновлено 18:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Украине мошенники начали действовать под видом службы такси "Bolt". 

Информацию об этом разместили в Телеграм-канале ХС-Харьков. 

"Пришло СМС от службы такси "Bolt" с 4-х значным кодом, позвонил неизвестный номер, представился водителем данной службы такси и сказал, что нечаянно принял с моего номера заказ и чтобы его отменить попросил код из СМС", - рассказывает потерпевший. 

Он отмечает, что после передачи стороннему лицу своего СМС-кода, с его аккаунта начали заказывать поездки в разных областях Украины. 

Стоимость одной из них оценили в 7000 гривен. 

"Деньги списать не успели, я вовремя позвонил водителю и предупредил его, попросил отменить заказ", - говорится в сообщении. 

Как сообщалось, в украинском Телеграме активизировались мошенники.

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Украина, Мошенники.

Автор:

Телеграф
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