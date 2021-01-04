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Понедельник, 04.01.2021
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В Telegram активировались мошенники: украинцев предупредили об опасности

В Telegram активировались мошенники: украинцев предупредили об опасности
Обновлено 20:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Украинским пользователям Телеграм начали массово приходить фишинговые ссылки вида bit.ly, после перехода по таковой можно потерять доступ к аккаунту.  

Об этом пишет ain.ua.

Ссылки получают пользователи от людей из их списка контактов. После перехода человеку предложат ввести свой номер, а затем код с СМС. 

Если им удается получить доступ к аккаунту, то такие же ссылки они рассылают всем контактам пользователя.  

Эксперты Лаборатории цифровой безопасности рекомендуют людям, ставшим жертвой мошенников, проверить открытые сессии ("Настройка" - "Устройства" в мобильной версии /  "Настройки" - "Конфиденциальность" - "Показать все сеансы" в десктопной версии / "Настройки" - "Активные сессии" в браузерной версии) и закрыть все незнакомые. Помимо того, рекомендуется сменить пароль второго фактора. 

Если вы ранее высылали в Телеграме  пароли к другим аккаунтам, то советуется сменить и их. 

Как сообщалось ранее, в Харькове вновь начали орудовать карманники, "охотящиеся" за телефонами.

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Все по теме:

Хакеры, Мошенники, Telegram, Фишинг.

Автор:

Телеграф
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