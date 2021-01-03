В ход пошла старая схема: кража телефона в Макдональдс попала на видео

В Харькове, в новом "Макдональдс" произошло дерзкое ограбление: у мужчины из кармана вытащили телефон.

Грабитель попал на камеры видеонаблюдения, кадры с которых опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".

На кадрах видно, как неизвестный заходит в Макдональдс, расположенный на площади Свободы в Харькове, где выстроились очереди из посетителей.

В какой-то момент будто бы случайно вор сталкивается с мужчиной из кармана куртки которого за секунду вытаскивает телефон и уходит. Преступник одет во все черное.

"Если кто его узнал, напишите нам", - просят авторы, советуя держать ценные вещи во внутренних карманах.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Харькове произошло дерзкое ограбление: неизвестные подъехали на автомобиле Mercedes к стоящему на парковке внедорожнику, разбили стекло и вытащили оттуда рюкзак с деньгами.