Скачать
Воскресенье, 03.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Глобальный передел: чем деолигархизация опасна для простых украинцев
Глобальный передел: чем деолигархизация опасна для простых украинцев
Пенсионер бросился спасать провалившегося под лед мужчину и сам оказался в воде: детали и видео происшествия
Пенсионер бросился спасать провалившегося под лед мужчину и сам оказался в воде: детали и видео происшествия
Могут ли Россию и Беларусь отключить от SWIFT? Прогноз Вадима Иосуба
Могут ли Россию и Беларусь отключить от SWIFT? Прогноз Вадима Иосуба
Пойдет ли Кремль на присоединение Приднестровья и ждать ли наступления войск Путина на Украину
Пойдет ли Кремль на присоединение Приднестровья и ждать ли наступления войск Путина на Украину

В ход пошла старая схема: кража телефона в Макдональдс попала на видео

В ход пошла старая схема: кража телефона в Макдональдс попала на видео
11:29 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В Харькове, в новом "Макдональдс" произошло дерзкое ограбление: у мужчины из кармана вытащили телефон.

Грабитель попал на камеры видеонаблюдения, кадры с которых опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".

На кадрах видно, как неизвестный заходит в Макдональдс, расположенный на площади Свободы в Харькове, где выстроились очереди из посетителей.

В какой-то момент будто бы случайно вор сталкивается с мужчиной из кармана куртки которого за секунду вытаскивает телефон и уходит. Преступник одет во все черное.

"Если кто его узнал, напишите нам", - просят авторы, советуя держать ценные вещи во внутренних карманах.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Харькове произошло дерзкое ограбление: неизвестные подъехали на автомобиле Mercedes к стоящему на парковке внедорожнику, разбили стекло и вытащили оттуда рюкзак с деньгами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьков, Макдоналдс, McDonald’s, Телефоны, Кражи.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Участник переговоров в Минске оценил шансы Украины вернуть Донбасс в ближайшее время
02 Выяснились новые данные о прокуроре, который загадочно погиб возле элитной базы отдыха
03 Депутат из Николаева влип в скандал из-за поздравления с фото Путина
04 Через сколько часов после пьянки можно садиться за руль: памятка для водителей
05 В Украине объяснили, чем может обернуться "закручивание гаек" окружением Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Будет неожиданность: в России рассказали, как Путин выберет себе преемника
Будет неожиданность: в России рассказали, как Путин выберет себе преемника
Депутат из Николаева влип в скандал из-за поздравления с фото Путина
Депутат из Николаева влип в скандал из-за поздравления с фото Путина
Биткоин растет как на дрожжах: криптовалюта резко подорожала
Биткоин растет как на дрожжах: криптовалюта резко подорожала
Когда колядуют в Украине в 2021 году
Когда колядуют в Украине в 2021 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь