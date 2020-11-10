Дерзкое ограбление на заправке в Харькове попало на видео

В Харькове произошло дерзкое ограбление. Неизвестные подъехали на автомобиле Mercedes к стоящему на парковке внедорожнику, разбили стекло и вытащили оттуда рюкзак с деньгами.

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции области.

"Неизвестные в масках разбили стекло автомобиля харьковчанина и открыто завладели рюкзаком, в котором находился ноутбук и денежные средства в сумме 50 тысяч гривен", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило около 10:45.

Телеграм-канал ТРУХА обнародовал запись с камер наблюдения. На кадрах видно, как злоумышленники в масках бьют стекла и режут шины.

"Из белого Мерседеса ВI 2447 EА выскочило трое в масках, разбили окна, порезали шины, забрали рюкзак, в котором были ноутбук и 50000 грн, и скрылись с места преступления", - говорится в подписи к видео.

Как сообщалось ранее, в городе Першотравенск в Днепропетровской области неизвестные расстреляли группу спортсменов.