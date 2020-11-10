Скачать
Вторник, 10.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Все эти годы Азербайджан не прохлаждался: какие уроки Украина должна извлечь из войны за Карабах
Все эти годы Азербайджан не прохлаждался: какие уроки Украина должна извлечь из войны за Карабах
Итоги дня 10 ноября: прекращение войны в Карабахе, "привет" Кернеса из Шарите и дело Байдена
Итоги дня 10 ноября: прекращение войны в Карабахе, "привет" Кернеса из Шарите и дело Байдена
Шевченко подшутил над Усиком на тренировке сборной Украины (видео)
Шевченко подшутил над Усиком на тренировке сборной Украины (видео)
После Молдовы, Грузии и Армении "миротворцы" Путина возьмутся за горло Украины - Портников
После Молдовы, Грузии и Армении "миротворцы" Путина возьмутся за горло Украины - Портников

Дерзкое ограбление на заправке в Харькове попало на видео

Дерзкое ограбление на заправке в Харькове попало на видео
Обновлено 20:55 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Харькове произошло дерзкое ограбление. Неизвестные подъехали на автомобиле Mercedes к стоящему на парковке внедорожнику, разбили стекло и вытащили оттуда рюкзак с деньгами. 

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции области. 

"Неизвестные в масках разбили стекло автомобиля харьковчанина и открыто завладели рюкзаком, в котором находился ноутбук и денежные средства в сумме 50 тысяч гривен", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило около 10:45. 

Телеграм-канал ТРУХА обнародовал запись с камер наблюдения. На кадрах видно, как злоумышленники в масках бьют стекла и режут шины. 

"Из белого Мерседеса ВI 2447 EА выскочило трое в масках, разбили окна, порезали шины, забрали рюкзак, в котором были ноутбук и 50000 грн, и скрылись с места преступления", - говорится в подписи к видео. 

Как сообщалось ранее, в городе Першотравенск в Днепропетровской области неизвестные расстреляли группу спортсменов

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьков, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Это за гранью человечности: подцепивший COVID-19 Зеленский обратился к тем, кто радуется его болезни
02 Путин решил вмешаться в войну за Карабах: чем это опасно для Украины
03 Сегодня исторический день: последние новости и карта в Карабахе на 10 ноября
04 Поступило заявление: в полиции объяснили дело об убийстве Кернеса
05 С введением "миротворцев" установили новые границы Нагорного Карабаха (карта)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Появилось первое фото Кернеса из Шарите
Появилось первое фото Кернеса из Шарите
Умерла теща Петра Порошенко
Умерла теща Петра Порошенко
Путин сам себя переиграл: России предрекают серьезные столкновения с Турцией
Путин сам себя переиграл: России предрекают серьезные столкновения с Турцией
В Минобороны прояснили скандал с питанием для ВСУ
В Минобороны прояснили скандал с питанием для ВСУ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь