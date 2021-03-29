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"Жулики пытаются давить до последнего": украинец рассказал о новом мошенничестве с использованием мессенджера

"Жулики пытаются давить до последнего": украинец рассказал о новом мошенничестве с использованием мессенджера
23:33 Пн, 29 Март 2021 Телеграф

Мошенники в Украине активно осваивают интернет. Добрались они и до facebook messenger, через который пытаются получить деньги с доверчивых граждан.

О подобной схеме написал на своей странице в facebook бизнесмен Александр Соколовский.

Мужчине написал друг с просьбой срочно перевести ему на карточку 4500 гривен. Долг обещал вернуть вечером.

"Обычно такие деньги на карточке у многих есть и когда тот, кто просит не вызывает сомнений в своей порядочности, то конечно, чего бы не помочь", - отмечает Соколовский.

Тем не менее, бизнесмен решил связаться с другом по телефону, чтобы уточнить информацию. Созвонится не удалось, а собеседник в messenger продолжал вести диалог, настойчиво прося срочно перевести деньги. Он сказал, что сейчас не может  говорить по телефону, так как занят с клиентом. Также собеседник не смог назвать свое прозвище, известное только узкому кругу друзей.

В итоге Соколовский понял, что имеет дело с мошенниками, взломавшими аккаунт его товарища. "После чего вежливо пишу им: "вечер в хату" и получаю не менее вежливый ответ: "фарту, масти" – рассказывает автор. Очень часто подобными "разводами" занимаются люди находящиеся в местах лишения свободы.

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По словам бизнесмена, пятеро других друзей его знакомого попались на уловку мошенников и перевели деньги. Сейчас делом занимается киберполиция.

Напомним, в Украине мошенники запустили новую схему выманивания денег у граждан, связанная с Covid-19.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Facebook, Мошенники, Развод, деньги в долг.
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