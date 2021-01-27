Появилось видео сноса последнего памятника Ленину в Украине

Одесский активист Сергей Стерненко показал, как происходил снос последнего памятника Владимиру Ленину в Украине, под Одессой.

Соответствующее видео он опубликовал на YouTube.

На кадрах видно, что неизвестные прицепили трос к шее памятника и благодаря тому, что тянули за него, памятник упал.

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Напомним, во вторник, 27 января, в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области неизвестные ночью снесли памятник Владимиру Ленину.

Закон о декоммунизации вступил в силу в Украине 20 мая 2015 года. Он запрещает публичную демонстрацию советской и коммунистический символик. В исполнение закона по всей стране проводится демонтаж памятников различным советским политическим деятелям и символов СССР. Отметим, в прошлом году на Черниговщине в городке Сновск с аукциона за 375 тысяч гривен продали памятник Ленину, демонтированный еще в 2016 году.