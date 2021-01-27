Под Одессой решили судьбу последнего из известных памятников Ленину (фото)

Утро 27 января ознаменовалось новостями о повреждении сразу двух символов советского наследия на юге страны. В селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области неизвестные ночью снесли памятник Владимиру Ленину.

Информацию об этом разместил на своей странице в Facebook общественный активист Сергей Стерненко. По его словам, это последний из известных памятников Ильича в Украине (за исключением оккупированных территорий и различных музеев/заводов).

Той же ночью "в соседнем селе Холмское Арцизского района был обнаружен бюст коммунистического идеолога Маркса. Но выяснилось, что местные жители после вступления в силу закона о декоммунизации стали называть Маркса болгарским поэтом Христом Ботевым. И от такой неслыханной лжи у него отпал нос", – написал активист.



Отметим, что ранее, 21 января, в селе Калчева Болградского района Одесской области после обращения облгосадминистрации был демонтирован памятник Владимиру Ленину. По информации "Радіо Свобода", статую убрали силами местных жителей под контролем сотрудников национальной полиции.

Закон о декоммунизации вступил в силу в Украине 20 мая 2015 года. Он запрещает публичную демонстрацию советской и коммунистический символик. В исполнение закона по всей стране проводится демонтаж памятников различным советским политическим деятелям и символов СССР. Отметим, в прошлом году на Черниговщине в городке Сновск с аукциона за 375 тысяч гривен продали памятник Ленину, демонтированный еще в 2016 году.