Укр

В Киеве ночью снесли усадьбу Барбана: фото до и после

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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В Киеве ночью снесли усадьбу Барбана: фото до и после Новость обновлена 20 августа 2021, 11:08
Снос исторического здания в Киеве

Здание находилось на улице Обсерваторная, 6

В Киеве снесли дом Барбана, который был построен в 1891 году. Это не первая потеря исторического облика столицы — ранее пострадал дом Уткина. Историческое здание 19 века сносят ради новостройки — застройщик начал работы в 5 утра.

Об этом сообщает один из защитников здания Олег Симороз. Видео сноса он разместил в Facebook.

Дом Барбана находился на месте охраняемой законом территории памятника археологии местного значения.

Дом Барбана "до и после"
Дом Барбана "до и после"

Министерство культуры запрещало снос здания, но застройщика это не остановило. Согласно сообщению активистов — работы охраняли титушки.

Предписание о прекращении работ
Предписание о прекращении работ

Народный депутат Роман Грищук рассказал, что на строительстве нет паспорта работа, а полиция защищает застройщика вместо закона.

Депутат Киевсовета Алина Михайлова прокомментировала снос здания. Она задала вопрос, не болит ли киевлянам разрушение исторического центра города.

Дом Александра Барбана — титулярного советника Российской империи известен не только своей архитектурной ценностью, но и тем, что в нем останавливался лауреат Нобелевской премии Джон Стейнбек.

Это уже не первый скандал со сносом архитектурных памятников в столице Украины. Весной, 11 апреля, снесли доходный дом Уткина, который также был построен в 19 веке. Он находился в районе железнодорожного вокзала на улице Симона Петлюры, 29.

Ранее "Телеграф" писал, что за сносом дома Уткина в Киеве стоит певица с миллионным состоянием.

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