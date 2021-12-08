17 - Виталий Кличко

Бывший боксер Виталий Кличко был одним из публичных представителей Майдана во время Революции Достоинств

После знаменитой встречи в Вене с Петром Порошенко и Дмитрием Фирташем, Кличко отказался от президентских амбиций и в июне 2014 года занял кресло столичного градоначальника, совмещая его с должностью главы КГГА.

Последние два года мэр Киева находится в перманентном конфликте с Офисом президента. Причина в желании Банковой глубже влиять на ситуацию и финансовые потоки в столице. С переменным успехом стороны находят компромисс, но иногда в бой идут обыски и попытки отобрать у Кличко полномочия главы КГГА продолжаются.

За 7 лет мэр Киева трансформировался из бывшего спортсмена в матерого политика, понимающего правила игры. Несмотря на многочисленные ляпы, Кличко не стесняется быть на публике, а иногда даже наоборот — своим лицом занимает информационный вакуум, как это было в самом начале пандемии, когда он ежедневно со скорбным лицом озвучивал статистику заболеваемости ковидом.

В лучших традициях покойного Геннадия Кернеса, Кличко за время на посту облагородил парки, местами появилась тротуарная плитка и хорошие дороги. Оппоненты (да и сами киевляне) в ответ указывают на проблемы со стихийной застройкой, уничтожением исторических зданий и настоящий транспортный коллапс в Киеве. Но все это не помешало Кличко уверенно выиграть выборы и застолбить кресло мэра еще на 5 лет.

Кроме столицы, Кличко имеет некоторое влияние на других мэров — он является председателем Ассоциации городов Украины, что помогает ему в некой мере дистанцироваться от Центра. В целом, Кличко обладает достаточной узнаваемостью, связями и опытом, чтобы попробовать баллотироваться в президенты в 2024 году. И связи здесь звучат не только в контексте внутриукраинских отношений с олигархами, бизнесом и политиками, но и в плане контактов с Западом. Фееричное боксерское прошлое в этом очень сильно помогает.

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