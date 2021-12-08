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#11 — Андрій Смирнов

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Юлія Забєліна Юлія Забєліна
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В Офісі президента просуває судову реформу Новина оновлена 08 грудня 2021, 09:45
В Офісі президента просуває судову реформу

Його зона відповідальності – правильна комунікація з суддями, прокурорами та органами прокуратури

У минулому адвокат, а нині заступник голови Офісу президента, який займається судовою системою та процесом судової реформи. У грудні 2020 року голова ОП Андрій Єрмак, у зв’язку зі скандалом навколо ще одного свого заступника Олега Татарова, тимчасово передав частину його повноважень Смирнову, у тому числі щодо взаємодії з Офісом генпрокурора та НАБУ, а пізніше і з СБУ. В Офісі президента, у відповідь на запит «Бабеля», стверджують, що Смирнов виконує ці обов’язки замість Татарова й досі.

В ОП Смирнов прийшов на запрошення Андрія Богдана, з яким познайомився під час судового процесу над дніпровським бізнесменом Геннадієм Корбаном. Богдан захищав Корбана, а Смирнов – іншого фігуранта справи Михайла Кошляка.

Також був захисником екснардепа від Партії регіонів Олени Лукаш, колишнього голови фракції ПР Олександра Єфремова. До того був помічником нардепів Валерія Карпунцова та Андрія Денисенка.

Смирнов, мабуть, найменш публічний із заступників Єрмака. Досі близький до Геннадія Корбана.

Повний рейтинг найвпливовіших політиків 2021 року дивіться тут.

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#Рейтинг #Топ-20 #Андрій Смирнов
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