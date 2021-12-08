11 - Андрей Смирнов

Его зона ответственности — правильная коммуникаций с судьями, прокурорами и органами прокуратуры

В прошлом адвокат, а ныне заместитель главы Офиса президента, курирующий судебную систему и процесс судебной реформы. В декабре 2020 года глава ОП Андрей Ермак, в связи со скандалом вокруг еще одного своего зама Олега Татарова, временно передал часть его полномочий Смирнову, в том числе, по взаимодействию с Офисом генпрокурора и НАБУ, а позже и с СБУ. В Офисе президента, в ответ на запрос «Бабеля», утверждают, что Смирнов исполняет эти обязанности вместо Татарова до сих пор.

В ОП Смирнов пришел по приглашению Андрея Богдана, с которым познакомился во время судебного процесса над днепровским бизнесменом Геннадием Корбаном. Богдан защищал Корбана, а Смирнов – другого фигуранта дела — Михаила Кошляка.

Также был защитником экс-нардепа от «Партии регионов» Елены Лукаш, бывшего главы фракции «ПР» Александра Ефремова. До того был помощником нардепов Валерия Карпунцова и Андрея Денисенко.

Смирнов, пожалуй, самый непубличный из заместителей Ермака. До сих пор близок к Геннадию Корбану.

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