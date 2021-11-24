Энергонезависимость, судебная реформа и другое: Кабмин разработал план по противодействию олигархам
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План должен быть реализован в 2022-2023 годах.
Правительство Украины разработало план из 20 шагов по противодействию влиянию олигархов. Среди них шаги по укреплению энергонезависимости, проведению судебной реформы и усилению полномочий Антимонопольного комитета.
Документ был обнародован в телеграм-канале нардепа Алексея Гончаренко.
"Кабмин утвердил план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, обладающими значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни (олигархами)", — написал он.
В плане предусмотрены следующие шаги:
- имплементация положений закона "об олигархах";
- усиления возможностей АМКУ;
- обеспечения прозрачности деятельности лиц, пытающихся влиять на принятие законодательных актов (лоббистов) и уменьшению рисков коррупции;
- обеспечения справедливого правосудия;
- обеспечение безопасности поставок электроэнергии и природного газа;
- обеспечения прозрачности оптового энергорынка;
- уменьшение влияния отдельных лиц на энергетический сектор;
- формирование системы энергетической безопасности;
- создания перечня объектов критической инфраструктуры;
- снижения уровня злоупотребления олигархов сферой телевидения и радиовещания;
- усиление контроля за их финансовой деятельностью;
- совершенствование механизмов обнаружения информации о конечных субъектах хозяйствования, принадлежащих олигархам;
- внедрение программы противодействия коррупции;
- минимизация влияния олигархов на политические силы;
- повышение эффективности механизмов юридической ответственности;
- поднятие тарифов на железнодорожные грузовые перевозки до экономически обоснованного уровня;
- установление экономически обоснованных тарифов на перевалку экспортных товаров в порте "Южный";
- обеспечение функционирования конкурентного рынка авиаперевозок;
- недопущение злоупотреблений олигархами международными правовыми инструментами.
Согласно планам Кабмина, вышеуказанное должно быть реализовано в 2022-23 годах.
Как сообщалось ранее, закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" был подписан президентом Владимиром Зеленским 5 ноября. В документе дается определение слову олигарх, а также обозначаются признаки, по которым физлиц будут причислять к таковым.
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