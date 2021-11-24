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Энергонезависимость, судебная реформа и другое: Кабмин разработал план по противодействию олигархам

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Кабмин
Кабмин

План должен быть реализован в 2022-2023 годах.

Правительство Украины разработало план из 20 шагов по противодействию влиянию олигархов. Среди них шаги по укреплению энергонезависимости, проведению судебной реформы и усилению полномочий Антимонопольного комитета.

Документ был обнародован в телеграм-канале нардепа Алексея Гончаренко.

"Кабмин утвердил план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, обладающими значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни (олигархами)", — написал он.

В плане предусмотрены следующие шаги:

  • имплементация положений закона "об олигархах";
  • усиления возможностей АМКУ;
  • обеспечения прозрачности деятельности лиц, пытающихся влиять на принятие законодательных актов (лоббистов) и уменьшению рисков коррупции;
  • обеспечения справедливого правосудия;
  • обеспечение безопасности поставок электроэнергии и природного газа;
  • обеспечения прозрачности оптового энергорынка;
  • уменьшение влияния отдельных лиц на энергетический сектор;
  • формирование системы энергетической безопасности;
  • создания перечня объектов критической инфраструктуры;
  • снижения уровня злоупотребления олигархов сферой телевидения и радиовещания;
  • усиление контроля за их финансовой деятельностью;
  • совершенствование механизмов обнаружения информации о конечных субъектах хозяйствования, принадлежащих олигархам;
  • внедрение программы противодействия коррупции;
  • минимизация влияния олигархов на политические силы;
  • повышение эффективности механизмов юридической ответственности;
  • поднятие тарифов на железнодорожные грузовые перевозки до экономически обоснованного уровня;
  • установление экономически обоснованных тарифов на перевалку экспортных товаров в порте "Южный";
  • обеспечение функционирования конкурентного рынка авиаперевозок;
  • недопущение злоупотреблений олигархами международными правовыми инструментами.

Согласно планам Кабмина, вышеуказанное должно быть реализовано в 2022-23 годах.

Как сообщалось ранее, закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" был подписан президентом Владимиром Зеленским 5 ноября. В документе дается определение слову олигарх, а также обозначаются признаки, по которым физлиц будут причислять к таковым.

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