Энергонезависимость, судебная реформа и другое: Кабмин разработал план по противодействию олигархам

План должен быть реализован в 2022-2023 годах.

Правительство Украины разработало план из 20 шагов по противодействию влиянию олигархов. Среди них шаги по укреплению энергонезависимости, проведению судебной реформы и усилению полномочий Антимонопольного комитета.

Документ был обнародован в телеграм-канале нардепа Алексея Гончаренко.

"Кабмин утвердил план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, обладающими значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни (олигархами)", — написал он.

В плане предусмотрены следующие шаги:

имплементация положений закона "об олигархах";

усиления возможностей АМКУ;

обеспечения прозрачности деятельности лиц, пытающихся влиять на принятие законодательных актов (лоббистов) и уменьшению рисков коррупции;

обеспечения справедливого правосудия;

обеспечение безопасности поставок электроэнергии и природного газа;

обеспечения прозрачности оптового энергорынка;

уменьшение влияния отдельных лиц на энергетический сектор;

формирование системы энергетической безопасности;

создания перечня объектов критической инфраструктуры;

снижения уровня злоупотребления олигархов сферой телевидения и радиовещания;

усиление контроля за их финансовой деятельностью;

совершенствование механизмов обнаружения информации о конечных субъектах хозяйствования, принадлежащих олигархам;

внедрение программы противодействия коррупции;

минимизация влияния олигархов на политические силы;

повышение эффективности механизмов юридической ответственности;

поднятие тарифов на железнодорожные грузовые перевозки до экономически обоснованного уровня;

установление экономически обоснованных тарифов на перевалку экспортных товаров в порте "Южный";

обеспечение функционирования конкурентного рынка авиаперевозок;

недопущение злоупотреблений олигархами международными правовыми инструментами.

Согласно планам Кабмина, вышеуказанное должно быть реализовано в 2022-23 годах.

Как сообщалось ранее, закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" был подписан президентом Владимиром Зеленским 5 ноября. В документе дается определение слову олигарх, а также обозначаются признаки, по которым физлиц будут причислять к таковым.