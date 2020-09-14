Корбан рассказал, как Коломойский на своих "котлетных вечеринках" жестко унижал министра Ткаченко

Геннадий Корбан впревые рассказал, что происходило на "котлетных вечеринках" Коломойского.

Ещё пять лет назад бизнесмена Геннадия Корбана называли одним из "людей олигарха Коломойского", который делал для него много важных вещей: расширял его бизнес-империю, управлял обладминистрацией Днепропетровской области, руководил партией "Укроп".

В эксклюзивном интервью Корбан впервые рассказал историю их раскола, кто кого посылает на "котлетных вечеринках".

Вы бывали на "котлетных вечеринках" Коломойского?

— Многократно.

— Они все-таки существуют?

— Каждый день. Для него это обычный ужин, не вечеринка в классическом понимании.

— Опишите, как они происходят.

— У него есть в офисе столовая, где помещается за столом 10-12 человек. Из этой столовой есть выход в рабочий кабинет, где он с кем-то может параллельно встретиться, вытирая салфеткой бороду на ходу. Также есть выход в коридор, откуда повар приносит блюда. Есть бар с напитками. Все очень тривиально. Иногда трапеза начинается днём и до поздней ночи. Все зависит от участников и от настроения.

— А кто участники, если не секрет?

— Та есть завсегдатаи.

— Можете назвать?

— Это близкое окружение. Игорь Палица, Киперман, Миндич, Женя Геллер. А они все находятся там в офисе, кушают и проводят там время.

— Как он себя там ведёт?

— День на день не приходится. Все зависит от того, кто присутствует, какие темы обсуждаются. Все гости должны очень четко улавливать настроение. Если хорошее - вечер удался, если плохое - Коломойский может кинуться на любого из них.

— Что значит "кинуться"?

— "Слышь ты, пид@рас. Х@ли ты тут стоишь. Я тебе сказал, сядь, бл@дь, уже". Ну, вот как-то так. Все знают эту манеру. Терпят и тихо его ненавидят.

— А для чего он так делает? Это он так играет?

— Возможно, умышленно унижает. Многие привыкли и относятся к этому очень посредственно. А приглашённые гости вечеринки обычно в шоке, осознавая, что такое могут исполнить и с ними.

— С вами он так себя вел?

— Нет, я слабо себе это представляю.

— А с кем еще?

— С Палицей он так не общается, с Боголюбовым тоже. А что он вытворял, например, с Александром Ткаченко (ранее гендиректор 1+1, теперь министр культуры, - Ред.), словами не опишешь. Посреди ужина может позвонить и по громкой связи, чтоб все слышали и в хамской манере задавать вопросы: "А я сказал так, а х@ли ты это, а не это. Петух штопанный...". Примитивное бытовое хамство. С человеком, который с ним много лет работает. Хочет, чтоб его боялись, или ощущает полноту власти таким образом.