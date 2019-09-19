Суд снял снял с Ефремова электронный браслет и отдал ему загранпаспорт

Новости Украины:Суд заменил Ефремову домашний арест на личное обязательство.

Старобельский районный суд Луганской области отменил домашний арест экс-регионала а также подозреваемого в пособничестве террористам Александра Ефремова. Об этом сообщил его адвокат Александр Мельник.

По его словам, суд рассмотрел вопрос касательно продления домашнего ареста или его замены. Адвокат заявил, что защита требовала полностью отменить меру пресечения в виде содержания под домашним арестом, для своего клиента.

По словам Мельника, суд принял решение заменить домашний арест на более мягкий приговор - личное обязательство. Фактически Ефремову нужно будет просто явиться в суд по первому требованию.

Кроме этого, Ефремову вернут загранпаспорт а также снимут электронный браслет. По словам его адвокат дело Ефремова находиться на стадии изучения материалов стороной защиты. Мельник твердо убежден в том, что его клиента оправдают за недостаточностью улик.

После реабилитации Ефремова, адвокат намерен начать судебное дело против лиц, которое причастны к криминальному преследованию его клиента. Также Мельник не исключает, что его клиент будет подавать иск о возмещении морального и материального ущерба за те годы, которые он провел под арестом.

Напомним, 22 июля суд освободил Ефремова из под стражи и отправил его под домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

Старобельский районный суд начал рассмотрение дела против Ефремова 16 января 2017 года. Его обвиняли в сепаратизме, госизмене, организации захвата Луганской ОГА, пособничестве в захвате Луганского управления СБУ и создании ЛНР.