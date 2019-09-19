Суд выдал ордер на арест фигуранта дела "Роттердам+" Бутовского

Новости Украины:Судьи ВАКС выдали ордер на арест Бутовского, однако пока его могут арестовать только заочно.

Высший антикоррупционный суд Украины дал разрешение на арест одного и фигурантов дела "Ротердам+" Владимира Бутовского. Правда, пока его арестуют заочно. Об этом сообщает Специализированая анткоррупционная прокуратура.

Судьи ВАКС поддержали позицию САП и отменили решение Соломенского суда, которой отказал в заочном аресте Бутовского. Владимира Бутовского объявили в розыск 14 августа. 21 августа суд отказался его арестовывать.

Кроме Бутовского в розыск также объявлен другой фигурант дела "Ротердам+" Дмитрий Вовк. Всего же по этому дело объявлено о подозрении шестерым лицам.

В апреле 2016 года НКРЕКП начала применять новый порядок формирования прогнозированной оптовой рыночной стоимости электроэнергии, которая влияет на цену электричества для промышленности.

В частности, порядок влияет на цену угля по формуле "стоимость в порту Ротердам плюс доставка в Украину".