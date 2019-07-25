Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
СМИ: На борту задержанного в Украине российского танкера находится около 15 граждан РФ
СМИ: На борту задержанного в Украине российского танкера находится около 15 граждан РФ
Порошенко допустил, что материалы из ГБР попадают в РФ
Порошенко допустил, что материалы из ГБР попадают в РФ
Хирн рассказал, за счет чего Кэмпбелл может победить Ломаченко
Хирн рассказал, за счет чего Кэмпбелл может победить Ломаченко
Koktebel Jazz Festival 2019 впервые пройдет не на морском побережье
Koktebel Jazz Festival 2019 впервые пройдет не на морском побережье

Ефремову надели электронный браслет

Ефремову надели электронный браслет
16:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову, которого обвиняют в совершении государственной измены, надели электронное средство контроля (браслет).

Как сообщили в правоохранительных органах, электронный браслет ему был надет, когда он прибыл из Луганской области в Киев.

По словам правоохранителей, Ефремов сейчас находится в Киеве по месту своего проживания.

«Насколько мне известно, браслет надет», - отметили в правоохранительных органах.

Порошенко без официального вызова пришел в ГБР

Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту «Борисполь». В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации «ЛНР»; государственной измене.

Ефремова удерживали в СИЗО в Старобельске.

Дело Ефремова рассматривал Старобельский районный суд Луганской области, но 8 июля Верховный суд по ходатайству адвокатов Ефремова принял решение, согласно которому в дальнейшем его будут судить в Киеве.

Как сообщил адвокат Ефремова Александр Мельников, защитники обратились по поводу изменения подсудности из-за того, что в Луганской и Харьковской областях очень мало действующих судей, что приводит к затягиванию процесса на годы.

22 июля стало известно, что Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Ефремову с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Партия регионов, Александр Ефремов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Польза свежих огурцов: 4 причины включить их в свой рацион
02 4 бодрящих напитка, которые способны заменить утренний кофе
03 Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
04 В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
05 Самые лучшие поздравления с днем рождения на 25 июля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать
Обработано 99,9% протоколов: &quot;Слуга народа&quot; набирает 43,16% голосов
Обработано 99,9% протоколов: "Слуга народа" набирает 43,16% голосов
Военные вновь успешно испытали РСЗО &quot;Ольха&quot;
Военные вновь успешно испытали РСЗО "Ольха"
Букеровская премия 2019: объявлен список номинантов
Букеровская премия 2019: объявлен список номинантов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь