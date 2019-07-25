Ефремову надели электронный браслет

Новости Украины: Экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову, которого обвиняют в совершении государственной измены, надели электронное средство контроля (браслет).

Как сообщили в правоохранительных органах, электронный браслет ему был надет, когда он прибыл из Луганской области в Киев.

По словам правоохранителей, Ефремов сейчас находится в Киеве по месту своего проживания.

«Насколько мне известно, браслет надет», - отметили в правоохранительных органах.

Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту «Борисполь». В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации «ЛНР»; государственной измене.

Ефремова удерживали в СИЗО в Старобельске.

Дело Ефремова рассматривал Старобельский районный суд Луганской области, но 8 июля Верховный суд по ходатайству адвокатов Ефремова принял решение, согласно которому в дальнейшем его будут судить в Киеве.

Как сообщил адвокат Ефремова Александр Мельников, защитники обратились по поводу изменения подсудности из-за того, что в Луганской и Харьковской областях очень мало действующих судей, что приводит к затягиванию процесса на годы.

22 июля стало известно, что Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Ефремову с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест