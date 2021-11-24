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Енергонезалежність, судова реформа та інше: Кабмін розробив план протидії олігархам

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Кабмін Новина оновлена 24 листопада 2021, 16:59
Кабмін

План має бути реалізований у 2022-2023 роках.

Уряд України розробив план із 20 кроків щодо протидії впливу олігархів. Серед них кроки щодо зміцнення енергонезалежності, проведення судової реформи та посилення повноважень Антимонопольного комітету.

Документ було оприлюднено у телеграм-каналі нардепа Олексія Гончаренка.

"Кабмін затвердив план заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами)", — написав він.

У плані передбачені такі кроки:

  • імплементація положень закону "про олігархів";
  • посилення можливостей АМКУ;
  • забезпечення прозорості діяльності осіб, які намагаються впливати на ухвалення законодавчих актів (лобістів) та зменшення ризиків корупції;
  • забезпечення справедливого правосуддя;
  • забезпечення безпеки постачання електроенергії та природного газу;
  • забезпечення прозорості оптового енергоринку;
  • зменшення впливу окремих осіб на енергетичний сектор;
  • формування системи енергетичної безпеки;
  • створення переліку об’єктів критичної інфраструктури;
  • зниження рівня зловживання олігархів сферою телебачення та радіомовлення;
  • посилення контролю над їхньою фінансовою діяльністю;
  • вдосконалення механізмів виявлення інформації про кінцевих суб’єктів господарювання, які належать олігархам;
  • запровадження програми протидії корупції;
  • мінімізація впливу олігархів на політичні сили;
  • підвищення ефективності механізмів юридичної відповідальності;
  • підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення до економічно обґрунтованого рівня;
  • встановлення економічно обґрунтованих тарифів на перевалку експортних товарів у порту "Південний";
  • забезпечення функціонування конкурентного ринку авіаперевезень;
  • недопущення зловживань олігархами міжнародними правовими інструментами

Згідно з планами Кабміну, вищезазначене має бути реалізовано у 2022-23 роках.

Як повідомлялося раніше, закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" був підписаний президентом Володимиром Зеленським 5 листопада. У документі дається визначення слову олігарх, а також позначаються ознаки, за якими фізосіб зараховуватимуть до таких.

Теги:
#Кабмін #Олігархи
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