Енергонезалежність, судова реформа та інше: Кабмін розробив план протидії олігархам

План має бути реалізований у 2022-2023 роках.

Уряд України розробив план із 20 кроків щодо протидії впливу олігархів. Серед них кроки щодо зміцнення енергонезалежності, проведення судової реформи та посилення повноважень Антимонопольного комітету.

Документ було оприлюднено у телеграм-каналі нардепа Олексія Гончаренка.

"Кабмін затвердив план заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами)", — написав він.

У плані передбачені такі кроки:

імплементація положень закону "про олігархів";

посилення можливостей АМКУ;

забезпечення прозорості діяльності осіб, які намагаються впливати на ухвалення законодавчих актів (лобістів) та зменшення ризиків корупції;

забезпечення справедливого правосуддя;

забезпечення безпеки постачання електроенергії та природного газу;

забезпечення прозорості оптового енергоринку;

зменшення впливу окремих осіб на енергетичний сектор;

формування системи енергетичної безпеки;

створення переліку об’єктів критичної інфраструктури;

зниження рівня зловживання олігархів сферою телебачення та радіомовлення;

посилення контролю над їхньою фінансовою діяльністю;

вдосконалення механізмів виявлення інформації про кінцевих суб’єктів господарювання, які належать олігархам;

запровадження програми протидії корупції;

мінімізація впливу олігархів на політичні сили;

підвищення ефективності механізмів юридичної відповідальності;

підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення до економічно обґрунтованого рівня;

встановлення економічно обґрунтованих тарифів на перевалку експортних товарів у порту "Південний";

забезпечення функціонування конкурентного ринку авіаперевезень;

недопущення зловживань олігархами міжнародними правовими інструментами

Згідно з планами Кабміну, вищезазначене має бути реалізовано у 2022-23 роках.

Як повідомлялося раніше, закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" був підписаний президентом Володимиром Зеленським 5 листопада. У документі дається визначення слову олігарх, а також позначаються ознаки, за якими фізосіб зараховуватимуть до таких.