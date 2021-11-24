Енергонезалежність, судова реформа та інше: Кабмін розробив план протидії олігархам
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План має бути реалізований у 2022-2023 роках.
Уряд України розробив план із 20 кроків щодо протидії впливу олігархів. Серед них кроки щодо зміцнення енергонезалежності, проведення судової реформи та посилення повноважень Антимонопольного комітету.
Документ було оприлюднено у телеграм-каналі нардепа Олексія Гончаренка.
"Кабмін затвердив план заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами)", — написав він.
У плані передбачені такі кроки:
- імплементація положень закону "про олігархів";
- посилення можливостей АМКУ;
- забезпечення прозорості діяльності осіб, які намагаються впливати на ухвалення законодавчих актів (лобістів) та зменшення ризиків корупції;
- забезпечення справедливого правосуддя;
- забезпечення безпеки постачання електроенергії та природного газу;
- забезпечення прозорості оптового енергоринку;
- зменшення впливу окремих осіб на енергетичний сектор;
- формування системи енергетичної безпеки;
- створення переліку об’єктів критичної інфраструктури;
- зниження рівня зловживання олігархів сферою телебачення та радіомовлення;
- посилення контролю над їхньою фінансовою діяльністю;
- вдосконалення механізмів виявлення інформації про кінцевих суб’єктів господарювання, які належать олігархам;
- запровадження програми протидії корупції;
- мінімізація впливу олігархів на політичні сили;
- підвищення ефективності механізмів юридичної відповідальності;
- підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення до економічно обґрунтованого рівня;
- встановлення економічно обґрунтованих тарифів на перевалку експортних товарів у порту "Південний";
- забезпечення функціонування конкурентного ринку авіаперевезень;
- недопущення зловживань олігархами міжнародними правовими інструментами
Згідно з планами Кабміну, вищезазначене має бути реалізовано у 2022-23 роках.
Як повідомлялося раніше, закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" був підписаний президентом Володимиром Зеленським 5 листопада. У документі дається визначення слову олігарх, а також позначаються ознаки, за якими фізосіб зараховуватимуть до таких.
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