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#4 — Сергій Шефір

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Юлія Забєліна Юлія Забєліна
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Після замаху прізвище помічника Зеленського стало в рази частіше згадуватись у пресі Новина оновлена 08 грудня 2021, 09:22
Після замаху прізвище помічника Зеленського стало в рази частіше згадуватись у пресі

Багато хто з тих, з ким Шефір прийшов до влади, давно покинули Зе-команду

Не секрет, що Сергій Шефір — один із найближчих соратників президента та його давній бізнес-партнер. Окрім посади першого помічника Володимира Зеленського, він є директором та сценаристом студії "Квартал 95", разом із братом Борисом Шефіром продюсує фільми.

Шефір — один із небагатьох, хто після приходу до ОП разом із Зеленським, залишився у строю. Довгий час був головним переговорником від президента із представниками великого бізнесу, або, по-простому, олігархами.

Машину, якою користується Шефір, Радіо Свобода фіксувала неподалік заміського будинку Ріната Ахметова минулого літа. У команді президента його називають дуже неконфліктним та розважливим. Саме Шефір довгий час відмовляв президента від рішення відправити у відставку колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Розстріл машини Шефіра та реакція Зеленського на це показали, що перший помічник президента входить у вузьке коло наближених до глави держави осіб. Це й дозволило йому зайняти таку високу позицію в нашому рейтингу.

Повний рейтинг найвпливовіших політиків 2021 року дивіться тут.

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#Рейтинг #Топ-20 #Сергій Шефір
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