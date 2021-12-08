4 - Сергей Шефир

Многие из тех, с кем Шефир пришел во власть, давно покинули Зе-команду

Не секрет, что Сергей Шефир — один из самых близких соратников президента и его давний бизнес-партнер. Кроме должности первого помощника Владимира Зеленского, он является директором и сценаристом студии «Квартал 95», вместе с братом Борисом Шефиром продюсирует фильмы.

Шефир — один из немногих, кто после прихода в ОП вместе с Зеленским, остался в строю. Долгое время был главным переговорщиком от президента с представителями крупного бизнеса, или, по-простому, олигархами.

Машину, которой пользуется Шефир, Радио Свобода фиксировала неподалеку особняка Рината Ахметова прошлым летом. В команде президента его называют очень неконфликтным и рассудительным. Именно Шефир долгое время отговаривал президента от решения отправить в отставку бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Расстрел машины Шефира и реакция Зеленского на это показали, что первый помощник президента входит в узкий круг приближенных к главе государства лиц. Это и позволило ему занять столь высокую позицию в нашем рейтинге.

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