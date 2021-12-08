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#3 — Олексій Данілов

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Юлія Забєліна Юлія Забєліна
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Вплив секретаря РНБО за рік зріс у рази Новина оновлена 08 грудня 2021, 09:20
Вплив секретаря РНБО за рік зріс у рази

Історія з санкціями допомогла Данілову зайняти третій рядок рейтингу "Телеграфу"

Нинішній секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) у політиці далеко не новачок: свою активну політичну кар’єру розпочав ще за часів Віктора Ющенка, будучи керівником його регіонального штабу у Луганську. Пізніше Данілов наблизився до Блоку Юлії Тимошенко і саме за його списками увійшов до парламенту.

Але справжню владу Данілов несподівано для багатьох отримав уже за Володимира Зеленського. У 2019 році президент призначив його секретарем Ради національної безпеки та оборони – місця, яке до початку російської агресії вважалося синекурою – почесною висилкою для політиків.

Тепер же РНБО – потужна зброя нової влади, яка роздає санкції направо та наліво, і Данілов грає у цьому роль "першої скрипки". Саме він, як кажуть у політикумі, був ідеологом перетворення РНБО на санкційну машину. Саме він разом із президентом ухвалює рішення, на кого далі накладати обмеження. А після того, як набуде чинності "антиолігархічний" закон, у РНБО з’явиться ще одна нова функція: вести реєстр олігархів. Тоді політична вага Данілова, до якого дуже прислухається президент, зросте ще більше.

Повний рейтинг найвпливовіших політиків 2021 року дивіться тут.

Теги:
#Рейтинг #РНБО #Топ-20 #Олексій Данилов
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