3 — Олексій Данілов

Історія з санкціями допомогла Данілову зайняти третій рядок рейтингу "Телеграфу"

Нинішній секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) у політиці далеко не новачок: свою активну політичну кар’єру розпочав ще за часів Віктора Ющенка, будучи керівником його регіонального штабу у Луганську. Пізніше Данілов наблизився до Блоку Юлії Тимошенко і саме за його списками увійшов до парламенту.

Але справжню владу Данілов несподівано для багатьох отримав уже за Володимира Зеленського. У 2019 році президент призначив його секретарем Ради національної безпеки та оборони – місця, яке до початку російської агресії вважалося синекурою – почесною висилкою для політиків.

Тепер же РНБО – потужна зброя нової влади, яка роздає санкції направо та наліво, і Данілов грає у цьому роль "першої скрипки". Саме він, як кажуть у політикумі, був ідеологом перетворення РНБО на санкційну машину. Саме він разом із президентом ухвалює рішення, на кого далі накладати обмеження. А після того, як набуде чинності "антиолігархічний" закон, у РНБО з’явиться ще одна нова функція: вести реєстр олігархів. Тоді політична вага Данілова, до якого дуже прислухається президент, зросте ще більше.

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