3 - Алексей Данилов

История с санкциями помогла Данилову занять третью строчку рейтинга "Телеграфа"

Нынешний секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) в политике далеко не новичок: свою активную политическую карьеру начал еще во времена Виктора Ющенко, будучи руководителем его регионального штаба в Луганске. Позже Данилов сблизился с Блоком Юлии Тимошенко и именно по его спискам вошел в парламент.

Но настоящую власть Данилов неожиданно для многих получил уже при Владимире Зеленском. В 2019 году президент назначил Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны – места, которое до начала российской агрессии считалось синекурой – почетной ссылкой для политиков.

Теперь же СНБО – мощное оружие новой власти, которое раздает санкции направо и налево, и Данилов играет в этом роль "первой скрипки". Именно он, как говорят в политикуме, и был идеологом превращения СНБО в санкционную машину. Именно он вместе с президентом принимает решения, на кого дальше накладывать ограничения. А после того, как вступит в силу "антиолигархический" закон, у СНБО появится еще одна новая функция: вести реестр олигархов. Тогда вес Данилова, к которому очень прислушивается президент, возрастет еще больше.

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