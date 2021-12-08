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#13 Ірина Венедиктова

Автор
Юлія Забєліна Юлія Забєліна
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Генеральний прокурор України
Генеральний прокурор України

Для демонстрації лояльності президентові генпрокурор ініціює розслідування щодо опонентів влади

Наступниця Руслана Рябошапки, чию відставку сама й лобіювала. Венедиктова у команді Володимира Зеленського від самого початку. Під час виборчої кампанії в ефірі "1+1" її презентували експертом Зе-команди з питань реформи судової системи.

Пізніше стала народним депутатом від "Слуги народу", а потім обійняла посаду тимчасово виконуючої обов’язки голови Держбюро розслідувань.

Крісло генпрокурора отримала завдяки лобіюванню з боку голови ОП Андрія Єрмака. Влітку 2021 року стали ходити чутки про відставку Венедиктової. У політикумі тоді говорили, що зняття її з посади лобіює Андрій Смирнов, куратор судової системи в Офісі президента. Восени у коментарі нашому виданню Венедиктова повідомила, що у відставку не збирається.

Поки триває багатостраждальний конкурс з обрання нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Венедиктова фактично перебрала на себе його функції, що ще більше розширило її повноваження.

Нещодавно Венедиктова розмістила пост у Фейсбуці, в якій написала, що розпорядилася "активізувати розслідування низки справ проти компаній та фізосіб з орбіти власника кількох телеканалів, вугільних підприємств". Ідеться, ймовірно, про Ріната Ахметова, з яким у глави держави та його політсили конфлікт. Під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора при Венедиктовій також розпочалося розслідування низки справ проти Віктора Медведчука.

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#Рейтинг #Топ-20 #Ірина Венедиктова
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