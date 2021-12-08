13 Ирина Венедиктова

Для демонстрации лояльности президенту генпрокурор инициирует расследования по оппонентам власти

Преемница Руслана Рябошапки, чью отставку сама же и лоббировала. Венедиктова в команде Владимира Зеленского с самого начала. Во время избирательной кампании в эфире "1+1" ее представили экспертом ЗЕ-команды по вопросам реформы судебной системы.

Позже стала народным депутатом от "Слуги народа", а затем заняла должность временно исполняющей обязанности главы Госбюро расследований.

Кресло генпрокурора получила благодаря лоббированию со стороны главы ОП Андрея Ермака. Летом 2021 года стали ходить слухи об отставке Венедиктовой. В политикуме тогда говорили, что снятие ее с должности лоббирует Андрей Смирнов — куратор судебной системы в Офисе президента. Осенью в комментарии нашему изданию Венедикова сообщила, что в отставку не собирается.

Пока продолжается многострадальный конкурс по избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Венедиктова фактически перебрала на себя его функции, что еще больше расширило ее полномочия.

Недавно Венедиктова разместила пост в Фейсбуке, в котором написала, что распорядилась "активизировать расследование ряда дел против компаний и физлиц из орбиты владельца нескольких телеканалов, угольных предприятий". Речь, предположительно, идет о Ринате Ахметове, с которым у главы государства и его политсилы конфликт. Под процессуальным руководством Офиса генпрокурора при Венедиктовой также началось расследование ряда дел против Виктора Медведчука.